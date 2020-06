Contraloría revela deficiencias de control significativas en ASSMCA

SAN JUAN (CyberNews) – La contralora Yesmín Valdivieso emitió el lunes, una opinión cualificada, de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) del Departamento de Salud.

El Informe revela que se desarrolló un portal (Portal FÁCIL) para automatizar el proceso de otorgar licencias para los proveedores de servicios regulados, cuya opción de pagos de multas y renovación de licencias no había tenido utilidad. Esta opción, por la cual se desembolsó 25,000 dólares, no se había completado, ya que ASSMCA no había presentado las especificaciones técnicas para integrarlo con la Colecturía Virtual del Departamento de Hacienda. De hecho, la factura presentada por la compañía para este trabajo no incluía una descripción específica y detallada de las tareas correspondientes a esta fase del proyecto.

La auditoría de tres hallazgos señala faltas de control del sistema de Licenciamiento y Calidad, que afecta la integridad y puede ocasionar que se eliminen multas de manera incorrecta. Además, contrario a la Política ATI-011, Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica, el sistema permitía, entre otras, reflejar un importe pagado mayor a la infracción.

La Administración carecía de un plan de continuidad de negocios que especificara las actividades y los procedimientos para restablecer los sistemas críticos ante la eventualidad de un desastre o contingencia.

El Informe recomienda que la administradora se asegure que el director de la Oficina de Sistemas de Información desarrolle dicho plan, sea aprobado y se distribuya a los empleados.

El Informe cubre el periodo del 20 de marzo de 2017 al 25 de abril de 2018 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.