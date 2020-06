Ciudadanos tendrán que sacar cita para realizar los trámites en los CESCO, anuncia secretario DTOP

SAN JUAN (CyberNews) – Desde el 1 de julio, los ciudadanos podrán sacar citas para acudir a partir del 6 de julio a los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), informó el lunes el secretario, Carlos Contreras Aponte.

El secretario insistió en que no se atenderá en los CESCO a ninguna persona que no tenga cita ese día.

“No va a haber panismo. No va a haber alguien que te acomode, porque la realidad es que esperamos que todos los espacios estén llenos. Usted tiene que sacar la cita, sino lamentablemente no los podemos atender. Si yo cuelo a alguien a las 10 de la mañana, al que lo tocaba a las 10 de la mañana lo tengo que mover para las 10:15 y se me trastoca el resto del día”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

“Es importante que traiga todos los documentos, sino trae los documentos no se podrá atender y tendrá que sacar otra cita”, añadió.

Contreras Aponte mencionó que los ciudadanos podrán utilizar sacar citas a través de cesco.turnospr.com.

En el caso de la compra de los sellos de Rentas Internas, el secretario explicó que los mismos se podrán adquirir de forma electrónica en la misma plataforma.

Expresó que se extendieron los horarios de servicio, para poder atender por día el mayor número de personas. Los CESCOS comenzarán a operar desde las 7:30 de la mañana (la primera cita del día será a las 8 de la mañana) hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Los sábados se atenderá de 8 de la mañana a cuatro de la tarde. Además, se contratará 100 empleados adicionales para ayudar con los trámites.

Además de la renovación de licencias, las personas podrán solicitar turno otros servicios como registros y traspasos de vehículos, renovación de permisos de estacionamientos de con impedimentos, permisos de uso de tintes para los cristales y los exámenes para las licencias de conducir.

Explicó que primero darán citas (desde el primero de julio) para renovación de licencias vencidas entre enero y marzo de 2020 en números que terminen en 0,1,2,3 y 4. Las licencias que terminan el 5,6,7,8 y 9 pueden solicitar su cita a partir del 2 de julio. El 3 de julio, cualquier licencia vencida entre enero y marzo puede solicitar turno para renovación.

A partir del 15 de julio, se dará citas para las licencias vencidas en abril y mayo. El primero de agosto se permitirá sacar turnos para las licencias vencidas en junio y julio. Entretanto, las licencias que expiran en agosto y septiembre podrán pedir su turno a partir del 15 de agosto. Y en el caso de las licencias que vencen en octubre y noviembre podrán sacar cita el primero de septiembre.

Los ciudadanos que acudan a su cita a los CESCO tendrán que utilizar mascarillas. En la entrada, se les tomará la temperatura.

Contreras Aponte estimó que el proceso debe durar entre 15 a 20 minutos. Del mismo modo se le recomienda a los usuarios llegar 20 minutos antes de la hora de su cita.

“No llegue tampoco antes, porque lamentablemente se le va a solicitar que espere en su vehículo”, sostuvo.