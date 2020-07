Programa "Meals to You" extiende hasta agosto el envío de cajas de alimentos

San Juan, 6 jul (EFE News).- Más de dos mil familias del sistema público de enseñanza seguirán beneficiándose este verano de la iniciativa "Meals to You" del Food and Nutrition Services (FNS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA) en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, informó el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández.