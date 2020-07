Gobernadora defiende retiro de referido al FEI hecho “a la carrera y en la oscuridad de la noche”

LA FORTALEZA (CyberNews) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió el martes, el retiro del referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y alegó que el proceso fue “a la carrera y en la oscuridad de la noche”.

“La secretaria (designada de Justicia), Wandymar Burgos, ayer en el ejercicio de sus funciones, envían un documento, un referido al FEI sin contar con ella siendo secretaria ya. ¡Esa es la determinación de ella! Hoy ante el pueblo de Puerto Rico y de frente, yo le digo a la secretaria Wandymar Burgos que hoy, se envíe ese referido a la Oficina del FEI. Yo no tengo nada que temer”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

“Aunque todo el mundo sabe la historial de la Oficina del Fiscal Especial Independiente en un pasado, y que el pueblo de Puerto Rico fue testigo de lo que son capaces de hacer, yo no tengo duda ninguna, ni temor ninguno, de que ese referido sea enviado hoy a la Oficina del FEI. El mío y de todos los funcionarios que haya a la carrera y a oscuras el viernes, hecho un informe para radicarse en el Panel del FEI, el lunes, a la carrera”, añadió.

Alegó que la secretaria de Justicia, Wandymar Burgos fue notificada de la entrega del informe por un correo electrónico. Casualmente, al momento de enterarse, un funcionario estaba realizando la entrega de los seis referidos en la Oficina del PFEI.

En torno a la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, Vázquez Garced dijo que la referirá a la Oficina de Ética Gubernamental. Sobre la razón de su despido, alegó que Longo Quiñones intervino “indebidamente” en una investigación federal.

“La petición de renuncia es porque ella interviene en una investigación federal sobre Medicaid en el Departamento de Salud”, dijo la mandataria.

Por otro lado, Vázquez Garced reaccionó a lo que podría ser un proceso de residenciamiento en la Cámara de Representantes, cuerpo legislativo donde ese proceso se inicia.

“Bueno, yo estoy lista para todo. En un proceso primarista qué casualidad que es la Cámara de Representantes, que se ha caracterizado por procesos altamente politizados, podemos esperar cualquier cosa. Qué casualidad que es la Cámara la que sale toda a pedir ese proceso. ¿Saben qué? Yo estoy preparada y cualquier imputación la tienen que probar frente al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico estén muy pendientes de estas personas que vuelven a hacer imputaciones viciosas para afectar a esta servidora y siempre me he parado de frente a ustedes para decirles cuál es la verdad… Wanda Vázquez no se va a quitar”, dijo.

Por su lado, la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones reaccionó en declaraciones escritas. “En el mes de enero se comenzó una investigación con respecto al manejo de los suministros de ADSEF, bajo el caso 2020-31-102-00007. Luego de evaluar preliminarmente el mismo, el 11 de marzo del 2020 se notificó al OPFEI que la Gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación.

Durante marzo, abril y mayo los fiscales de la División de Integridad Publica entrevistaron testigos, revisaron prueba y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio se me presentó un informe, el cual discutimos y revisamos.

Paralelamente, la división de Integridad Publica realizaba una investigación sobre las compras de pruebas realizadas por el Departamento de Salud, querella que se originó ante una denuncia iniciada por mi señora madre. Esa investigación incluía como tarjetas personal de la Oficina de la Gobernadora. Como es de conocimiento público, yo me inhibí de aquella investigación. Para garantizar la confiabilidad del proceso, el 23 de junio del 2020, le solicite a la Oficina de Ética Gubernamental una consulta, para determinar si debía inhibirme de la investigación de ADSEF, toda vez que esa pesquisa también investigaba la Oficina de la Gobernadora. El 26 de junio del 2020 la Oficina de Ética Gubernamental determino que por ser investigaciones no relacionadas y por no involucrar el Departamento de Salud, la Lcda. Longo no tenía facultad de inhibirse.

El proceso de preparar un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente es uno complejo, Requiere el envió de un informe, la evidencia que apoya el mismo. Una vez la Secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismo se radican. Yo deje los documentos firmados, para que mi sucesora siguiera su curso de acción”.