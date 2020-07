Ocho nuevos fallecidos en Puerto Rico elevan a 167 las muertes reportadas

San Juan, 11 jul (EFE News).- Ocho nuevos fallecidos elevan a 167 las muertes reportas en Puerto Rico a causa del COVID-19, a las que se suman 2.435 casos confirmados, según el informe de este sábado del Departamento de Salud de la isla caribeña.

El informe de la agencia gubernamental de hoy reportó además 84 casos confirmados y 103 casos probables adicionales.

Las muertes confirmadas reportadas se corresponden con una fémina de 13 años de la región de Caguas, un hombre de 87 años de Caguas, otro varón de 76 años de Arecibo, una mujer de 59 años de la región de Caguas, otro hombre de 55 años de Ponce, una mujer de 74 años de de Arecibo y otro hombre de 87 años de la región Metropolitana de San Juan.

Por otro lado, se registró una muerte probable por COVID-19, la misma corresponde a un hombre de 85 años de la región de Mayagüez.

Con estos decesos adicionales, el total de muertes confirmadas suma 71 y las probables son 96, por lo que el total de decesos es 167.

Cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte se verá reflejado en informes posteriores.

Los resultados de los casos confirmados de COVID-19 corresponden a 1.209 mujeres y 1.226 hombres, para un total de 2.435.

Los casos reportados son aquellos que tienen una prueba PCR positiva, con fecha de muestra del 30 de junio al 7 de julio.

De otra parte, se registraron 103 casos probables adicionales con fecha de toma de muestra que comprende del 30 de junio al 8 de julio.

En este renglón, el total es 6.931, tras ser ajustado, al restar siete casos que tuvieron una prueba molecular positiva, posteriormente, y se sumaron a los casos registrados como parte de este informe.

Además, se sumaron 49 casos probables con fechas de muestra del 6 de mayo al 20 de junio.

Los casos probables se dividen en 3.705 mujeres y 3.226 hombres.

Los ajustes en totales se realizan como parte de un esfuerzo del Departamento de Salud, entidades y laboratorios clínicos para asegurar que toda muestra realizada para COVID-19 sea registrada en el Bio Portal, independientemente de la fecha en que se tomó la misma.

Por otro lado, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó de que se tomó acción contra dos establecimientos en Ponce que no cumplían con los requisitos de salud y violaban la orden ejecutiva que firmó la gobernadora, por lo que fueron clausurados.

Los establecimientos tienen el nombre de El 69 y El Mangoito, los cuales fueron intervenidos por las autoridades.

El operativo estuvo a manos de personal del Departamento de Salud, con la colaboración de agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la administración del municipio de Ponce.

En ambos casos se violaron las reglas de distanciamiento social y el uso de mascarillas, así como otros requisitos de salud.

"Nuestro compromiso es firme con hacer valer todas las leyes establecidas para salvaguardar la salud del pueblo de Puerto Rico. Es responsabilidad de todos, tanto individuos como comerciantes, hacer frente común contra la propagación del COVID-19 y cumplir con la orden ejecutiva establecida para estos fines", señaló González.

"Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para que dicha orden sea cumplida y garantizar la salud de los puertorriqueños", dijo el secretario.

En días recientes se logró que el "Centers for Disease Control and Preventions" (CDC) de Estados Unido incluyera en la lista del "Do Not Board" (DNB) a personas que actualmente están en Puerto Rico y son portadores del COVID-19.

Son personas que el Departamento de Salud ha identificado y notificado que tienen que permanecer en cuarentena o aislamiento en sus residencias.

Sin embargo, y sabiendo que son portadores del virus, tienen la intención de viajar al exterior exponiendo a otras personas a la enfermedad.

Como parte de las restricciones establecidas en DNB, las personas no podrán viajar en trenes, autobuses y barcos.

Según el funcionario, es la primera vez que el Departamento de Salud utiliza estos mecanismos en Puerto Rico para evitar propagaciones masivas.