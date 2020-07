Jenniffer González pide la anexión a EE.UU. tras la controversia de Trump

San Juan, 12 jul (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, pidió este domingo la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, tras la controversia creada después de que la exsecretaria de Seguridad Interna de EE.UU. Elaine Duke revelara que el presidente, Donald Trump, preguntó en 2017 si la isla caribeña podía venderse.

"Algunos políticos de izquierda se indignan oportunamente y piden reacciones ante alegados comentarios sobre Puerto Rico. Utilizan esto para crear controversias y así llamar la atención ante la falta de temas u obras que presentar", señaló en un comunicado la representante, sin voto, de la isla ante el Congreso en Washington.

"Les recuerdo que mientras la Constitución federal se refiera a los territorios como posesiones de los Estados Unidos, el término aplica a catalogar posesiones como propiedad", dijo.

"Algunos que empujan mantenernos en este indigno estatus de posesión y colonia pretenden perpetuar este estatus de discriminación. Por eso cada vez es más relevante resolver nuestro futuro político de manera final y permanente con la estadidad", sostuvo.

Tras la revelación de Duke, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió este domingo respeto para Puerto Rico.

"Muchas veces me preguntan si no me preocupa que Trump siga siendo presidente y yo sea gobernadora pues dicen 'ustedes no tienen una buena relación'. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá", señaló Cruz a través de su cuenta en la red social de twitter.

Duke, en una entrevista al diario The New York Times, dio a conocer unas palabras de Trump en las que el presidente hablaba de la posibilidad de vender Puerto Rico.

"Las ideas iniciales del presidente fueron más como un hombre de negocios, ya sabes", recordó.

Duke matizó que después de aquello ni se consideró ni se discutió seriamente la supuesta venta de la isla caribeña.

"Mientras sigamos siendo una colonia el futuro de Puerto Rico no está en nuestras manos. Aquellos que dicen que hoy tenemos una relación bilateral o especial con los Estados Unidos, les digo que los tiempos han cambiado y tenemos que garantizar la unión permanente", destacó González.

Subrayó que en noviembre está en juego "nuestra relación permanente con los Estados Unidos. Aquellos que quieren el No, buscan que a Puerto Rico lo vendan. El Sí, garantiza la única unión permanente".

El próximo 3 de noviembre, día de las elecciones generales en la isla, se celebrará además una consulta -no vinculante- "sí o no" a la anexión de Puerto Rico con Estados Unidos.