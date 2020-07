Alcaldesa San Juan es apoyada por legislador federal a gobernadora Puerto Rico

San Juan, 13 jul (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó este lunes que ha sido endosada por el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes federal, Bennie Thompson, como precandidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático.

En un vídeo colgado en las redes sociales, Thompson, quien también preside los trabajos de la Convención Demócrata 2020, detalló la estrecha relación de trabajo que ha tenido con Cruz luego de los huracanes Irma y María para asegurarse que la ayuda que correspondía le llegara a Puerto Rico.

En el mensaje, Thompson indicó que como presidente de la Comisión de Seguridad Nacional estaba "feliz" de haberla invitado a contar la historia de Puerto Rico frente a su comisión, que entres sus funciones está encargarse de fiscalizar los trabajos de parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

"Me agrada decir que su testimonio hizo una gran diferencia en términos de cómo el resto de América (Estados Unidos) ve a la gente de Puerto Rico", destacó Thompson.

"La Administración de Trump hizo todo lo que pudo para no ayudar a Puerto Rico. Pero la alcaldesa estuvo ahí luchando, luchando y luchando, como nunca he visto a nadie. Me siento feliz de endosarla para gobernadora porque sé que en la alcaldesa tendrán a alguien que luchará, luchará y luchará por la gente de Puerto Rico", recalcó.

El endoso de Thompson a Cruz se suma a los ya dados en las pasadas semanas por los senadores y pasados precandidatos presidenciales Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

Ante ello, Cruz agradeció a Thompson por su apoyo.

"El país que queremos construir tiene que tener como norte las alianzas, alianzas que construyan comunidades más organizadas y empoderadas en Puerto Rico, pero que también sean lo suficientemente fuertes en Washington, para exigir el respeto y el trato digno que merecemos como puertorriqueños", afirmó la alcaldesa.

Resaltó además que Thompson le dio voz en la Comisión de Seguridad Nacional federal "y lo sigue siendo en adelantar la agenda de nuestra gente frente a un gobierno republicano que ha obstaculizado nuestro desarrollo".

"Me honra contar con el respaldo de Bennie y me enorgullece saber que cuento con él para dar las luchas que tenemos que dar por el país desde la gobernación", agregó.