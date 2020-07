"Force of Nature", filmada en Puerto Rico, topa primeros puestos en alquiler

San Juan, 13 jul (EFE News).- "Force of Nature" (Fuerza de la naturaleza), película filmada en Puerto Rico y protagonizada por el actor estadounidense Mel Gibson, se ha ubicado entre los primeros cinco filmes de alquiler en iTunes y Media Play News desde su estreno a finales de junio, informó este lunes la producción.

"Estamos sumamente complacidos con el desempeño de audiencias que ha logrado esta película", afirmó Luis "Luillo" Ruiz, principal ejecutivo de la casa productora local The Pimienta Film Company, a cargo de la producción de "Force of Nature".

El filme, del estudio Lionsgate, escrito por Cory Miller, dirigido por Michael Polish, consiguió en la primera semana tras su estreno, encabezar la lista de ventas (NPD VideoScan First Alert).

En esta lista "Force of Nature" destronó del primer puesto a "Sonic, The Hedgehog".

Ruiz resaltó que el lanzamiento del filme "se da en un momento en el que hay una enorme demanda por nuevos contenidos, está muy bien hecha en cuanto a sus valores de producción a cargo de un 99% de talento puertorriqueño y cuenta con un buen reparto".

Ruiz, a su vez, reconoció que la película ha recibido reseñas negativas "sobre su trama y contenido, pero la audiencia ha dado también su contundente opinión".

El productor aseguró, que pese a las críticas negativas, en Puerto Rico "se están produciendo trabajos de gran calidad fílmica y técnica, lo que ha convertido a esta industria en una cada vez más relevante para nuestra economía".

"Force of Nature", filmada completamente en Puerto Rico, es una película de acción que refleja la historia de un exdetective que debe proteger a los residentes de un edificio que está siendo evacuado ante un huracán, mientras que varios criminales intentan llevar a cabo un robo.

Gibson, ganador de dos premios Oscar por su película "Braveheart", comparte créditos en este filme con Emile Hirsh, que formó parte del elenco de "Once Upon a Time in Hollywood", nominada al Oscar en la pasada entrega, y David Zayas, reconocido por su rol como detective en "Dexter", serie de Showtime.

La película, que también se puede ver por Amazon Prime, contó con una inversión de 24,7 millones de dólares.

La producción, que contrató en su mayoría talento local, generó 821 empleos entre directos e indirectos en la isla.