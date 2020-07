Ricky Martin afirma vivir "muy feliz" tras admitir su homosexual hace 10 años

San Juan, 13 jul (EFE News).- El artista puertorriqueño Ricky Martin aseguró que ha sido una persona "muy feliz" desde que admitió en marzo de 2010 que es homosexual, y que tras confesar su preferencia sexual logró casarse y tener, al momento, cuatro hijos.

Así lo reveló Martin durante el episodio más reciente de la estación "Proud Radio", de la plataforma Apple Music, y cuya entrevista, dirigida por la periodista y escritora británica Hattie Collins, se publicó este lunes.

Según recordó Martin, luego del éxito mundial de "Livin' la vida loca", tema incluido en el álbum "Ricky Martin" (1999), se sintió como "el rey del mundo".

"Mi música se escuchaba en todo el planeta, a pesar del idioma. Yo pude haber saludado a Dios, pero no estaba dándolo todo. Me sentía triste y deprimido", confesó.

"Podía pararme sobre el escenario, porque esa era la única manera en la que podía balancear mis emociones de esa gran tristeza que cargaba", agregó.

En ese tiempo el artista llevaba a cabo una gira de espectáculos yse encontraba en Australia con miras a continuar presentándose en Sudamérica. Sin embargo, decidió no continuar e irse a su casa, donde dijo que necesitaba "silencio, llorar, enfadarse y perdonarse por haber alcanzado ese nivel de estrella", hasta que se tomó una sabática de toda su carrera.

Fue entonces que decidió "poner todo en orden" en su vida, pero que aun así no estaba listo para admitir su homosexualidad al público, aunque sí ya lo había hecho frente a las personas más cercanas.

Por ello fue que comenzó a escribir su libro sus memorias, pero no lo pudo terminar porque "era un vínculo que estaba tratando de evitar".

Pero, al terminar su reflexión espiritual, regresó al lugar que estaba combatiendo entre decidir si era homosexual o bisexual, cuyas preferencias sexuales admitió que estaban correctas, pero tenía que decidirse por una de ellas y no mentirse a sí mismo.

"Y ahí dije: 'Rick', eres bien afortunado, un hombre homosexual. Eres homosexual", abundó, para entonces comenzar a escribir su autobiografía, "Yo", y al culminarla "enloquecer en llanto".

"Y he estado superfeliz desde ese momento. Así que eso fue más o menos lo que estaba pasando conmigo cuando estaba viviendo la vida loca", sostuvo.

En la entrevista, Martin también habló sobre el éxito mundial del trapero puertorriqueño Bad Bunny, las alianzas de la comunidad LGBTQ y el apoyo al movimiento "Black Lives Matter".

Sobre Bad Bunny, el exintegrante de la banda Menudo aseguró que es "extremadamente importante" que las celebridades sean como quieren ser y así la gente se sentirá cómoda con ellos.

Por ello, Martin mencionó a Bad Bunny, pues pese a que es uno de los artistas más escuchados en el planeta, ha sido criticado por pintarse las uñas.

"¿Qué importa si me pinto las uñas? ¿Qué importa si soy gay o no?", cuestionó Martin, quien aseguró que Bad Bunny no es homosexual, pero "ostenta un ojo superpoderoso y que necesitamos apoyar".