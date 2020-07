Alcaldesa San Juan se aisla voluntariamente tras contacto con positivo COVID

San Juan, 17 jul (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó este viernes que se aislará voluntariamente mientras espera el resultado de la prueba para saber si es positivo al coronavirus, mientras aumentan los casos y las hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico.

"En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realice la prueba dado el número de días que había transcurrido", reveló la alcaldesa a través de su cuenta oficial en la red social twitter.

A su vez, reveló que ambas personas "teníamos mascarillas en todo momento. No tengo síntomas y me encuentro bien. Hasta no recibir el resultado estaré trabajando desde mi hogar. Todos debemos estar atentos y usar mascarilla en Todo momento y lavarnos las manos con frecuencia. ¡SIN MIEDO!", concluyó.

A su vez, el alcalde de Naguabo -este-, Noe Marcano, reveló que ha cerrado la alcaldía por un caso positivo de un empleado.

Hoy mismo varios políticos del Partido Popular Democrático (PPD), actualmente en la oposición, anunciaron que están en cuarentena ya que se sometieron a la prueba después de que un compañero diera positivo y se encuentran a la espera del resultado de la misma.

El representante popular José Varela arrojó positivo a la prueba molecular de COVID-19.

Entre aquellos que están en aislamiento se encuentra el pre-candidato a la gobernación Eduardo Bhatia.

Bhatia anunció que suspendió hasta nuevo aviso todas sus actividades de campaña y se someterá a un proceso de aislamiento en lo que recibe los resultados de la prueba.

Otros son el alcalde de la localidad de Caguas, William Miranda, y el representante Angel Matos.

La alcaldesa de Canovanas, Lornna Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, también ha dado positivo.

Por otro lado, varias fiscalías o servicios al ciudadano están cerrados por casos positivos próximos a alguno de los trabajadores.

El número de personas hospitalizadas por COVID-19 en Puerto Rico volvió a registrar este viernes un nuevo pico máximo desde que estallara la pandemia, al pasar de 280 a 302, informó hoy el Departamento de Salud de la isla.

El panel de datos que publica diariamente la autoridad sanitaria de la isla también refleja un aumento en los pacientes ingresados en intensivo que pasaron de 25 a 34, y de aquellos conectados a un respirador que en la información proporcionada ayer eran 13 y en la suministrada este viernes, son 27.

Además el Departamento de Salud reportó cinco muertes por COVID-19; mientras, se registraron 156 casos confirmados y 202 casos probables adicionales.

Los decesos adicionales son de personas con edades comprendidas entre los 54 y los 87 años.