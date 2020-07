El PFEI investigará el perjurio de 3 funcionarios por el almacén de Ponce

San Juan, 20 jul (EFE News).- El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) iniciará una investigación sobre el presunto perjurio cometido por tres funcionarios del gabinete de la gobernadora, Wanda Vázquez, durante las vistas de la Cámara baja sobre el almacén del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) de Ponce.

La entidad fiscalizadora informó este lunes en comunicado de que fue ordenada una investigación sobre el asunto referido el pasado 2 de julio por la comisión cameral de Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico.

Rafael Sánchez es el fiscal responsable de examinar el expediente y citar a los testigos ante de presentar un informe, para el que tiene un plazo de mes y medio, antes de recomendar al panel si asignar fiscales especiales para el caso.

La comisión cameral de Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico había enviado al PFEI un informe de investigación en el que se indica que tres funcionarios cometieron perjurio en las vistas de comienzos de julio.

Los funcionarios implicados son la exsecretaria de Justicia Dennise Longo, el secretario de Estado, Elmer Román, y el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López.

El cuerpo legislativo refirió al secretario de Estado para que fuera investigado por el Departamento de Justicia por supuestamente haber cometido perjurio al alegar que desconocía la existencia del almacén de Ponce, además de asegurar que el exdirector de NMEAD Carlos Acevedo no siguió las instrucciones de utilizar el almacén de la ciudad sureña.

Durante la comisión se escucharon testimonios según los cuales se enviaba mercancía del almacén a municipios del sur de la isla hasta el pasado 9 de enero de 2020.

La comisión también refirió a la exsecretaria de Justicia y al comisionado del NIE por haber cometido perjurio, supuestamente.

La aspirante a la Cámara de Representante por el Distrito 25, Marlese Sifre junto a los aspirantes por acumulación Carlos Javier Sánchez, Enid Monge, Pedro Irene Maymí y Ángel Rodríguez solicitaron investigar a las legisladoras del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jackeline Rodríguez y Maricarmen Mas por su alegada participación en el mal manejo de ayudas destinadas a damnificados en el sur, que es objeto de uno de los referidos a la Oficina del PFEI para la gobernadora.

"Aunque han pasado debajo del radar de las autoridades, las representantes Rodríguez y Mas, aparentemente formaron parte de la logística del Departamento de la Familia para la entrega de suministros en el sur, que fueron utilizada para fines político partidistas. Al igual que la Gobernadora Vázquez Garced, también deben ser investigadas por violaciones a la ley federal 18 U.S. Code 598 de Coerción by Means of Relief Appropriations", expresaron los líderes populares.