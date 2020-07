Epidemiólogo recomienda imponer impuesto a viajeros para disuadir su llegada

San Juan, 23 jul (EFE News).- El epidemiólogo del grupo de trabajo médico del Gobierno de Puerto Rico para luchar contra el COVID-19, Juan Carlos Reyes, recomendó este jueves imponer un impuesto a los viajeros que llegan a la isla ante los precios bajos de varias aerolíneas, para frenar los contagios de coronavirus.

"Definitivamente hay que poner un impuesto de llegada que sirva de (elemento) disuasorio para esas personas que quieren venir. Si no la gente, con esos precios, va a seguir viniendo", dijo Reyes en entrevista con Radio Isla.

Reyes, indicó también que aún deben ser cerrados otros espacios para evitar el avance del coronavirus.

Sobre todo, "estos espacios donde hay aire circular, por ejemplo restaurantes. Definitivamente hay lugares que se podrían cerrar".

Según Reyes, hay que estar pendiente al por ciento de positividad, pues si alcanza el 12 por ciento, se tendría que volver al confinamiento.

"Hay estimados de que estamos entre un 6 por ciento y un 12 por ciento. Pero hay expertos que dicen que ya estamos cerca del 15 por ciento de positividad. Hace unas semanas estábamos en el 5 por ciento", señaló.

Aseguró que el problema es que el Departamento de Salud no reporta ese por ciento con la frecuencia requerida.

"Es importante que Salud comience a reportar.Tenemos que tener claro cuál es el por ciento de positividad", agregó.

El informe de Salud emitido en la mañana de hoy jueves reportó tres muertes por COVID-19, mientras que se registraron 235 casos confirmados hasta 4.574 y 172 casos probables adicionales, hasta 8.899.

Además, las hospitalizaciones aumentaron a 442.

Tras conocerse la propuesta, la candidata al Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Alba Iris Calderón, rechazó la imposición de contribuciones a viajeros que vengan a Puerto Rico.

"El grupo de trabajo médico está ahí únicamente para hacer recomendaciones, eso solo, recomendaciones sobre asuntos de salud, no de política contributiva, que le imponga otro impuesto a la gente. El PNP tiene una política, a diferencia del Partido Popular Democrático, de no imponer ninguna carga contributiva adicional al pueblo. Lo hemos hecho así en estos pasados cuatro años y no vamos a cambiar eso. Esa idea tiene que ser rechazada por la Fortaleza", sentenció Calderón en un comunicado.

Por último, la candidata al Senado dijo que el gobierno del PNP ha bajado y continuará bajando las contribuciones para individuos y negocios.

"Por eso es que esta propuesta no debe tener ninguna oportunidad de materializarse, ninguna. En Puerto Rico no gobierna el Task Force y estoy segura de que la Cámara ni el Senado no van a imponer más contribuciones. Se tiene que hacer algo para evitar el flujo tan alto de viajeros, pero no es un impuesto", concluyó.