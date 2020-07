Alcalde de Caguas y representante Angel Matos dan negativo a COVID-19

San Juan, 23 jul (EFE News).- El alcalde de Caguas, William Miranda, y el representante Ángel Matos arrojaron un resultado negativo a la prueba del COVID-19, tras someterse en la misma por haber estado en contacto con el representante a la Cámara, José Varela, quien la semana pasada anunció que había dado positivo.

"Luego de seis días de espera recibimos la buena noticia de que no he sido contagiado. Agradezco a todas las personas que me enviaron sus mensajes positivos durante estos días. También exhorto al país a no bajar la guardia y mantener todas las medidas de distanciamiento para evitar el contagio", dijo Matos en un comunicado.

"Me complace comunicarles a los cagüeños y al país que la prueba molecular que me hice dio un resultado negativo a coronavirus. Ha sido una espera intensa, pero estaba esperanzado en un resultado negativo, pues siempre he cumplido con las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Esta es la barrera que todos tenemos que cumplir diariamente para combatir a este enemigo invisible", dijo, por su parte, en otro comunicado, el alcalde de Caguas.

El primer ejecutivo municipal señaló que en su proceso de aislamiento nunca experimentó síntomas asociados a la enfermedad.

Destacó, además, que durante el proceso contactó a las personas con las que interactuó para que siguieran el protocolo correspondiente.

Además, reiteró sus deseos de una pronta recuperación para el representante Varela y exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia.

Insistió en que la gente debe permanecer en la casa si no es imprescindible salir a la calle y recordó que su administración municipal estableció el programa "Apoyo positivo criollo".

"El mensaje es claro y contundente: no podemos bajar la guardia. En Caguas continuamos ofreciendo apoyo a la ciudadanía, orientando sobre esta enfermedad y ofreciendo ayuda a las poblaciones vulnerables. El que no se vea en la obligación de salir que no lo haga. Aquellos que tienen que desplazarse fuera de sus casas tienen que guardar distancia, usar mascarilla y lavarse las manos constantemente. Esto es parte de nuestro estilo de vida y debemos ser disciplinados en eso", concluyó el alcalde de Caguas.