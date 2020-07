Jesus Cruz, una joven promesa del baloncesto en Puerto Rico que aspira a NBA

Carolina (Puerto Rico), 28 jul (EFE News).- El escolta-alero puertorriqueño Jesús Cruz, de la Universidad de Fairfield (EE.UU.), está determinado en entrar al Sorteo de Novatos de la NBA de 2021, logro que le convertiría en el primer baloncestista desarrollado en la isla en ser elegido en ese grupo elite en más de 15 años.

De 22 años, Cruz podría ser el primer basquetbolista con sus dotes deportivos pulidos en Puerto Rico y seleccionado en el Sorteo de Novatos de la NBA desde que Ricky Sánchez fue elegido en el puesto 35 de la segunda ronda del sorteo de 2005 por los Trail Blazers de Portland.

Sánchez, no obstante, nunca participó de un juego de la NBA.

"Eso es un sueño que cada jugador de baloncesto tiene, y para llegar a eso, hay que trabajar duro. La NBA es un grupo bien exclusivo y ese siempre ha sido un sueño", aseguró Cruz en la cancha de baloncesto de la Urbanización Lomas de Carolina, donde se crió e inició su proceso de desarrollo en el deporte.

Y aunque reconoció que su camino a ser uno de los 60 jugadores escogidos en el próximo sorteo de la NBA será fuerte, indicó que si entonces no es seleccionado, al menos puede apostar a jugar en ligas del extranjero "y sacar fruto y exponerse como jugador".

"Pero sí, la NBA ha sido el sueño mayor es lo que uno piensa", afirmó Cruz, al tiempo en que dijo que para lograr esa meta, tendrá que mejorar sus estadísticas en su cuarto y último año en la Universidad de Fairfield.

En los tres años que lleva jugando en la institución, Cruz promedia 9,8 puntos por juego en 26,9 minutos.

"Me gustaría mejorar en todas las facetas. Siempre pienso que no importa lo bueno que eres, tienes espacio para mejorar. Me gustaría mejorar el tiro a larga distancia y también estoy bien enfocado en mi cuerpo", indicó.

"Ya los tres años de universidad dan duro. Y eso es una carga a tu cuerpo bien fuerte. Por eso, he estado bien enfocado en dormir más, en comer mejor, en estirar más, estoy haciendo yoga y me quiero sentir más joven en la cancha, más ágil y eso son cosas que estoy trabajando", añadió.

Según dijo Cruz, este se supone que regrese a la universidad entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre.

"Quiero tener un mejor año de los que tuve los pasados tres y que este último año sea el mejor año del equipo también. Nosotros nos hemos puesto la meta de ganar la conferencia", aseguró Cruz, referente a competir en la Conferencia Atlética de Metro Atlantic de la División I de la NCAA.

En la temporada pasada, jugando bajo Jay Young en su primer año como técnico del equipo después de trabajar como asistente técnico de la Universidad de Rutgers y sustituir a Sydney Johnson en el puesto, Fairfiel terminó con marca 12-20.

"El segundo y tercer año fueron los mejores, pero confío en que este nuevo año y del segundo nuevo año del dirigente, nos va a ir mejor la cosa. Y siento que este año vamos a tener una verdadera oportunidad de ganar la conferencia", recalcó.

Cruz, hermano del músico Andrés "Kino" Cruz, comenzó a jugar baloncesto a sus 4 años en Lomas de Carolina.

Luego, jugó en otras ligas y en el equipo de Saint Francis School, en Carolina, bajo el veterano dirigente Carlos Calcaño.

Al terminar el décimo grado en Saint Francis School, Cruz se trasladó a la Escuela Superior Católica Immaculata-Lasalle High School, en Miami (EE.UU.), para continuar su desarrollo en el baloncesto.

"Ahí fueron dos de los mejores años de mi vida", admitió.

"Ahí fue donde empecé a trabajar duro porque ahí fue que aprendí la verdadera ética de trabajo. y ahí fue que de verdad me puse la meta de llegar a División I y ser profesional. Ahí crecí mucho", afirmó el fiel seguir de la súper estrella de la NBA LeBron James.

Sobre la ética, Cruz dijo que en esos dos años aprendió ser una persona más independiente.

"Papá y mamá no estaban para hacerme todo. Aprendí a trabajar más duro, a tener entrenamientos más intensos y más entrenamientos durante el día. Y aprendí a que los estudios son bien importantes. Allá yo estaba más enfocado en los estudios, no tanto como acá", indicó el también miembro de las selecciones sub-17 y sub-19 de Puerto Rico.