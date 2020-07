Tres años con calles arruinadas

Por Griselle Vázquez Sevilla

TOA ALTA — Al describir las carreteras de este pueblo como similares a los cráteres de la Luna, residentes de la urbanización Plaza de la Fuente, censuraron la indiferencia del gobierno central.

“Las calles son del municipio y del Estado; no es nuestra responsabilidad,” apuntaron vecinos de esta urbanización en entrevista con El Expresso.

Debido a las malas condiciones de las carreteras se ha generado cierta desesperación ya que las calles no ofrecen seguridad para los niños. “No se puede ni siquiera jugar o correr bicicleta en las calles”, denunció la Junta de Residentes de Plaza de la Fuente, donde residente aproximadamente 293 familias.

Esto, tras la espera de una asignación de fondos por parte de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario para un proyecto de repavimentación desde el 2018. Lo que quedó es el letrero.

La Junta de Residentes sostiene que las familias están cansadas de hacer llamadas, realizar gestiones e inclusive asumir la responsabilidad del dinero para que se llevaran a cabo los trabajos. “La Luna tiene menos cráteres que nosotros. Tú tienes que tener un vehículo cuatro por cuatro para poder entrar en nuestra urbanización,” exclamaron.

Dicha junta aclaró que el representante Nelson Del Valle Colón originalmente logró la aprobación de los fondos para arreglas las calles. El proyecto de asfalto se completó en urbanizaciones vecinas, pero se detuvo inesperadamente cuando el contratista abandonó la obra sin explicaciones.

Han transcurrido cerca de tres años y las vías están de mal en peor. “Cómo es posible que tú tengas el dinero y lo dejes perder porque no has conseguido un contratista, no has llenado un papel o alguien no ha dado la firma o el expediente duerme en un escritorio. Mientras, hay residentes que pagan impuestos, pagan al CRIM y tienen que vivir bajo estas condiciones”, expresó con frustración un residente.

El representante Del Valle Colón les informó que el director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Jesús Vélez Vargas, había conseguido fondos para terminar el proyecto. Otros trabajos se han realizado en Toa Alta, pero Vélez Vargas tiene congelados los fondos para terminar de arreglar las calles de Plaza de la Fuente.