El 94 % de los abonados de la AEE ya recuperó el servicio de electricidad

San Juan, 1 ago (EFE News).- El 94 por ciento de los abonados de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuentan ya con servicio tras los daños provocados por el paso por Puerto Rico, como tormenta tropical, de Isaías, de camino este sábado a la costa este de EE.UU. reforzado como huracán de categoría 1.

La AEE informó a través de las redes sociales de que en estos momentos 274 brigadas están trabajando en labores de reparaciones, para atender todas las averías ya reportadas por los clientes de la compañía estatal.

La empresa detalla además que personal técnico atiende un evento reportado con un alimentador en Canóvanas que salió de servicio y que afecta sectores de ese municipio y Carolina.

Durante la madrugada del miércoles, hasta cerca de 400.000 abonados de la AAE perdieron el servicio a causa del paso de Isaías por la región.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, mostró el viernes su insatisfacción por la respuesta de la AEE al paso de Isaías.

Vázquez exigió al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, que dé una respuesta sobre las razones por las que tantas personas permanecen sin servicio todavía, después de que el jueves asegurara que sería fácil el proceso de recuperarlo.

"No estoy satisfecha, yo también me quedé sin luz", aseguró en declaraciones a la prensa durante un recorrido por el casco urbano de Mayagüez para comprobar los daños provocados por el sistema, tras subrayar que todavía había muchos miles de personas no habían recuperado el servicio.

Vázquez destacó que es insostenible además que los problemas de la AEE repercutan en la AAA, que también tiene sin servicio a miles de abonados.

El director ejecutivo de la AEE señaló el jueves que los daños hubieran sido mayores para el sistema si en vez de como tormenta Isaías hubiera pasado por la isla como un huracán.