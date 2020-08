La gobernadora de Puerto Rico dice que tomará medidas por retraso primarias

Piden que se suspenda el proceso de primarias ante retrasos

San Juan, 9 ago (EFE News).- El presidente de la campaña a la reelección de la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, Pablo Colón pidió este domingo que se suspenda el proceso primarista ante situación con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"Hoy es un día lamentable y nefasto en la historia electoral de PR al que se le ha infligido una mácula sin precedentes en medio de un proceso primarista de trascendental importancia para el país", dijo en un comunicado.

Electores adultos mayores, electores con diversas limitaciones, electores con compromisos ineludibles han abandonado los colegios electorales y han manifestado que no regresarán, señala en la nota.

"Tenemos conocimiento de que las papeletas que deben llegar a nuestra región saldrán de la CEE pasadas las 12 del mediodía. Eso no es solo insostenible, sino ilegal. No es cuestión de extender el horario no es la solución, la solución es suspender la primaria en todos los pueblos afectados. En un entorno así no se podría aducir jamás igualdad y libertad en el voto, tal como lo asegura nuestra Constitución. Yo quiero asegurarme que, en Ponce puedan votar y voten, todos los que quisieron votar", dijo.

Juan E Dávila Rivera, responsable de la CEE, "como responsable primario de toda esta situación debe dimitir por su manifiesta ineptitud en el manejo del proceso primarista desde sus inicios. Sabido es lo acontecido con el voto adelantado y con el voto de los confinados. Este señor no merece otra oportunidad y hay que sacarlo antes del proceso eleccionario que se avecina".