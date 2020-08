Precandidato gobernación Charlie Delgado propone continuar primarias martes

San Juan, 10 (EFE News).- El precandidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Delgado propuso este lunes celebrar mañana, martes, la continuación de las primarias canceladas del domingo, debido a la falta de papeletas en los colegios de votaciones en la isla.

Así lo propuso Delgado en una carta enviada al presidente del PPD, Aníbal José Torres, referente a una resolución firmada el comisionado electoral de la colectividad, Lind Merle, y recibida a las nueve la noche, ya cuando la mayoría de los colegios habían clausurados por órdenes de los altos funcionarios de los partidos.

"Somos del criterio que la primaria debe celebrarse el martes. Cada día que pasa se coloca en juego el proceso electoral de las elecciones generales", indicó Delgado.

La resolución establece que "los procesos de votación iniciados en algunos colegios del precinto antes de las 2:30 pm en consideración al momento en que fue difundida la información, indica que los votos deberán ser validados y escrutados oportunamente".

"Por consiguiente, se ordena que una vez concluyan los procesos no deberán cerrar las votaciones en las máquinas de escrutinio e imprimir y notificar los resultados. En este evento no vemos razón válida alguna para no legitimar el proceso celebrado de conformidad al reglamento y la ley", afirmó.

"Quiero dejar establecido que en el momento que mi representante solicitó que se suspendiera la elección, era temprano, y el escenario era caótico y confuso, tanto para los funcionarios del PPD como para los electores", relató Delgado.

Ante ello, Delgado solicitó a esta Junta de Gobierno que se le instruya al comisionado electoral y al secretario general del PPD que se cumpla con el Manual de Procedimientos para que se "complete el Acta de Cuadre de Papeletas en el Colegio Regular por cada tipo de papeleta que corresponda al precinto".

"Para poder cumplir es necesario que las Juntas Locales de Primarias se presenten hoy, lunes 10 de agosto de 2020, porque están constituidas de manera permanente y cierren la votación sin divulgar los resultados", dijo.

"El material electoral que ha sido transportado para la CEE debe ser escrutado y cerrado la elección, sin divulgar. Es indispensable constituir inmediatamente las juntas electorales que sean necesarias con balance de los candidatos a Gobernador para cerrar la elección sin divulgación", puntualizó.

Delgado especificó que el artículo 7.20 de la Reforma Electoral dispone que la "Junta Local de Primarias será responsable del escrutinio de primarias de su precinto y deberá presentar a la Comisión un acta con los resultados".

"El acta se presentará dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a la celebración de la primaria. La Comisión de Primarias reglamentará los procedimientos y los formularios a ser utilizados por esta Junta", apuntó.