Reclaman respeto a sus votos

EFE News

Un grupo de ciudadanos de los municipios de Cataño, San Juan y Toa Alta reclamaron que sus votos, ya emitidos en las atropelladas primarias del domingo, se respeten y cuenten.

Los ciudadanos señalaron a través de un comunicado divulgado esta semana que el voto emitidos debe respetarse, ya que “Puerto Rico no es Irán, Siria o Venezuela.”

"Nosotros nos levantamos temprano y fuimos a votar, ejerciendo nuestro derecho democrático. Rechazamos enérgicamente cualquier intento de invalidar ese voto. Votamos de acuerdo a la ley y no vamos a volver a votar", indicó Hiram Torres Montalvo en representación del grupo.

"Nuestro voto se tiene que contar. Aquí el voto es sagrado y se va a contar", destacó.

"Votamos ya. No es justo que quieren forzarnos a otra votación. No y no. Nuestro voto se va a contar así tengamos que tirarnos a la calle y pedir auxilio al gobierno federal de este intento de quitarnos el voto", destacó por su parte Juan Ramón Pérez, de Toa Alta.

"Estamos dispuestos a ir a donde sea, acudir a donde sea para que se respete nuestro voto ya dado", sostuvo.

"Que el pueblo sepa, sin lugar a dudas que nosotros, los que ya votamos, los que pasamos cosas para votar, vamos a luchar para que se respete nuestro derecho democrático. No vamos a volver a votar y quien se atreva a tratar de quitarnos ese derecho que se prepare porque vamos a pedir ayudar al gobierno federal", indicó José Hernández, vecino de San Juan.

La gobernadora, Wanda Vázquez, en su calidad de precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), fue acusada por todos de ser la responsable del fiasco.

La lista incluye, además de la Gobernadora, cuatro demandas más presentadas ante el Tribunal Supremo local por los precandidatos a la gobernación Pedro Pierluisi, Eduardo Bhatia y Carlos Delgado Altieri, más la del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a nombre de la electora Carmen Damaris Quiñones.

Los demandantes exigen en sus recursos que se contabilicen y se hagan públicos los resultados de los votos emitidos el domingo en el inicio de las primarias.

Tras una jornada caótica, la Comisión Estatal de Elecciones anunció el domingo la suspensión de las primarias que continuarán, se estima, el próximo fin de semana, después de que 59 de 110 precintos no recibieran las papeletas.

CENSURAN A WANDA

En medio de la vorágine por el desastre electoral, el Lcdo. Pedro Pierluisi catalogó como una “afrenta a la democracia” la petición que hiciera su rival, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien le solicitó al Tribunal Supremo que se anule todo voto emitido el domingo en centros que no abrieron a las 8:00 a.m.

“Anular la voluntad del pueblo, según fue expresada en cientos de colegios de votación, es inconcebible. Lo importante es que se culmine el proceso de primarias este próximo domingo”, sostuvo Pierluisi en su cuenta de Twitter.

Igualmente, el expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández, catalogó como “golpe de estado” la petición de la Gobernadora.

“El que se anulen los votos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico equivale a intentar dar un golpe de estado a nuestro pueblo, a la democracia de nuestra nación, los Estados Unidos. Eso es algo que jamás debería estar sobre la mesa. El principio democrático es simple: una voz, un voto. Todo voto emitido el domingo, no importa la hora, debe ser contabilizado y adjudicado”, señaló Aponte en declaraciones escritas.

Aponte agregó: “Puerto Rico no es una dictadura, es una democracia y en nuestro sistema de gobierno, el voto es sagrado. Jugar con eso es jugar con Puerto Rico y no lo podemos tolerar. El pueblo que, libre y democráticamente se ha expresado, no puede ser castigado por caprichos.”

El lunes, la comisionada residente Jenniffer González, expresó en su cuenta de Twitter que debían certificarse y divulgarse los resultados “en los que el proceso electoral empezó y culminó”.

En el caso popular, precandidato a la gobernación Eduardo Bhatia insistió en que se certifiquen los resultados “de todas las papeletas que se votaron”.