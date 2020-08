Titular Salud afirma tener potestad cerrar iglesias a espera orden ejecutiva

San Juan, 19 ago (EFE News).- El secretario de Salud, Lorenzo González, aseguró este miércoles que tiene la potestad de cerrar las iglesias para prevenir los contagios de COVID-19, como se espera que se imponga en la nueva orden ejecutiva, mientras varios líderes religiosos han amenazado con demandar al Estado por la decisión.

"Claro que podemos cerrarlos. No queremos acatar un orden ejecutiva, me sorprende que desde un grupo religioso se habla de indisciplina. ¿Líderes religiosos hablando de indisciplina en contra de la vida? Me sorprende", aseguró González en entrevista telefónica con la emisora Radio Isla 1320.

Asimismo, González informó que el Departamento de Salud cuenta con datos de que han habido personas que se han contagiado con COVID-19 en las iglesias, por lo que invitó a sus líderes a que conozcan los detalles.

"En la iglesia se canta, se comparte. Y además atienden a una población de mayor riesgo. Esto no es que nos levantamos en la mañana y lo decidimos", indicó el funcionario.

Por ello, el titular de Salud le envió un mensaje a los líderes religiosos recalcando que la prioridad es la vida de las personas y no la apertura de los templos.

"La preservación de la vida es lo más importante. No voy a pelear con nadie. Pueden llegar al Departamento de Salud para que vean los datos y discutir lo que se tiene y qué es lo que da base a lo que se le recomienda a la gobernadora", dijo.

"No puedo pensar que un líder religioso imponga la presencia en una iglesia a cuestas de una vida", enfatizó.

González, a su vez, detalló que el grupo más afectado por COVID-19 es el de mayores de 60 años, que son las personas que más acuden a las iglesias.

"En ese contexto, el 75% de las personas que mueren son personas de 60 años en adelante", indicó.

Ante esto, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ofrecerá esta tarde detalles de la nueva orden ejecutiva, que según varios medios locales, incluirá la clausura de las iglesias, balnearios y de espacios que promuevan aglomeración de personas en actividades no esenciales, mientras que los centros comerciales y restaurantes tendrán que operar con capacidad reducida.

La nueva orden ejecutiva se prevé que esté vigente durante un periodo de 21 días a partir del próximo viernes.

Y ante la posibilidad de que el Gobierno exija el cierre de las iglesias, varios líderes religiosos, entre ellos, el pastor y portavoz del grupo Puerto Rico por la Familia, René Pereira, amenazaron el martes al Estado de demandarlos.

Pereira dijo que aunque el Gobierno ordene el cierre de las iglesias no cumplirá con la recomendación hasta le muestren con evidencia que los contagios de la COVID-19 se están dando en los centros de cultos.

Pereira tildó además de irresponsable las expresiones que justifican el cierre de las iglesias a través de una nueva orden ejecutiva para prevenir el contagio del coronavirus.

Mientras tanto, el obispo católico de Arecibo, monseñor Daniel Fernández, agregó en un comunicado de prensa que "una orden para el cierre total de las iglesias atentaría contra el bien de las almas, además de ser innecesario y arbitrario".

Fernández, a su vez, aseguró que su archidiócesis ha "establecido e implantado un protocolo con medidas más restrictivas de lo establecido en la Guía del gobierno para la reapertura de las iglesias y hemos demostrado nuestra disponibilidad de colaborar con el gobierno para evitar la propagación".

Incluso, Fernández aseguró "que las iglesias no han sido focos de infección", por lo que la orden para el cierre total de los templos es "una medida irrazonable e injustificada".

Fernández dijo además que la libertad religiosa es un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, por lo que exhortó al gobierno a respetarlo y a ser razonable al momento de imponer nuevas medidas restrictivas para atender un repunte en los casos de COVID-19 reportados en la isla.

"Siendo ello así, invitamos al gobierno a hacer un análisis cuidadoso, ponderado y justo que no imponga medidas que resulten más onerosas de lo necesario, sobre todo cuando hay de por medio un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución", apuntó.

Los asesores del sector sanitario, no obstante, rechazan el cierre de farmacias, gasolineras, supermercados y restaurantes con servicio de comida para llevar, a lo que se suma la suspensión de cirugías electivas o que no sean de urgencia.