Charbonier renuncia a su cargo en la Cámara de Representantes

San Juan, 19 ago (EFE News).- La legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros Charbonier, arrestada por las autoridades federales acusada de corrupción gubernamental, presentó su renuncia al cargo efectiva a fecha del próximo 15 de septiembre.

Charbonier dio a conocer este miércoles a través de su cuenta en twitter su dimisión, que llevó a cabo por medio de una carta que dirigió al presidente de la Cámara de Representante, Carlos Méndez, divulgada en las redes sociales y en la que matiza que pone esa fecha para tener espacio par hacer una transición de la comisión que preside en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

La dimisión de Charbonier estuvo inicialmente marcada por la confusión, ya que dirigió dos cartas a Méndez en el espacio de minutos, en la primera de las cuales aseguraba que abandonaba el PNP pero que iba a continuar como representante independiente en la Cámara baja por el resto del cuatrienio.

En esa misiva pedía además espacio para una transición ordenada de los trabajos que lleva a cabo en la Cámara de Representantes.

Méndez reaccionó a la primera carta para señalar en entrevista televisiva que la legisladora sólo había abandonado del PNP, pero que continuaría como representante independiente.

Minutos después de las palabras de Méndez, Charbonier dijo en su cuenta de twitter que cambió de postura y que dejaba el cargo.

"No es cierto que no haya renunciado. Ha sido un proceso de ponderación y análisis junto a mi familia, empleados y hermanos en la fe. A todos gracias por su apoyo. Pero he notificado al presidente Méndez mi renuncia. Gracias", indicó

"Acabo de decir que ha sido un proceso difícil y de ponderación. Se radicó una carta y breves momentos después se radicó la otra. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene la carta incorrecta y ya le notifique al presidente la correcta. Gracias", matizó Charbonier.

RENUNCIA TRAS REFLEXIÓN PONDERADA

"En mi reflexión ponderada de los últimos acontecimientos he decidido presentar mi renuncia al escaño que ocupo actualmente como representante por acumulación efectiva el día 15 de septiembre de 2020", puntualizó.

Charbonier fue detenida el pasado lunes junto a su esposo e hijo por las autoridades federales y se enfrenta a 13 cargos por delitos que incluyen el robo y lavado de dinero.

La funcionaria, presuntamente, infló el sueldo de una colaboradora para quedarse con parte del salario, lo que le reportó unos beneficios ilegales de cerca de 100.000 dólares

La Fiscalía federal denuncia que a principios de 2017 Charbonier elevó de 800 a 2.100 dólares el salario de su asistente en la comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Frances Acevedo, para en septiembre de 2019 volver a aumentar el salario a 2.900 dólares, con el objetivo de quedarse con parte del dinero.

DICE HABER TRABAJADO CON RESPONSABILIDAD

Charbonier subraya en la carta enviada a Méndez que trabajó en la Asamblea Legislativa con responsabilidad y empeño.

"Mi familia y yo sobrepasaremos esta prueba que sé que Dios ha permitido para ver cosas más grandes y su victoria sobre el mal. De su mano atravesaremos el calle de lágrimas y lo cambiará en fuente. Estoy tranquila, en paz y con la conciencia limpia. Vine aquí a trabajar y eso lo hice con responsabilidad y empeño", subrayó.

Charbonier, por los cargos de los que se le acusa, enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión si es encontrada culpable.

Charbonier fue arrestada el lunes por agentes del FBI, por estar acusada junto a su esposo, el abogado Orlando Montes; su hijo Orlando Gabriel Montes, y su asistente Frances Acevedo de 13 cargos por un supuesto caso de corrupción gubernamental.

Los cuatro están señalados de organizar un esquema que duró de enero de 2017 hasta julio de 2020 para aumentarle el sueldo a Acevedo con fondos públicos, parte de cuya cantidad iba a parar a Charbonier y su familia.

Charbonier, quien presidía la Comisión de lo Jurídico de la Cámara Baja, enfatizó este martes que ni ella ni ningún miembro de su familia tiene que ver con los hechos imputados.

La legisladora dijo además que de los hechos que más le han sorprendido es la acusación contra su hijo.