Kevvo lanza junto a Jay Wheeler "No lo niegues", sencillo de su primer disco

San Juan, 20 ago (EFE News).- El artista urbano puertorriqueño Kevvo estrenó este jueves, junto a su colega Jay Wheeler, su nuevo tema, "No lo niegues", la primera canción de su primer disco, "Cotidiano", que lanzará bajo la disquera Interscope Records, con la que espera realizar importantes colaboraciones.

Y según dijo Kevvo, conocido como "El príncipe del perreo", este jueves a Efe, "No lo niegues" es el primer tema que graba en el género de R&B, apartándose de los trabajos musicales en trap y reguetón por los que más se le conoce, demostrando así su "versatilidad y para darle al público lo que quieren escuchar".

KEVVO PRESENTA SU LADO ROMÁNTICO

"Además de variedad, quise hacer este tema porque mis seguidoras me estaban pidiendo un tema romántico", indicó Kevin Manuel Rivera Allende, nombre verdadero del artista de 22 años.

La génesis de "No lo niegues", según explicó Kevvo a Efe, surgió un día en el que comenzó a revisar todas sus canciones y reconoció que le faltaba una canción para sus seguidoras. "En este tema le estoy diciendo a la mujer deseada que debe dejar a su pareja porque vive en una relación tóxica donde ella ya no está contenta", explicó.

Este tema, lanzado bajo el sello de Interscope Records en sociedad con Una Visión Quintana, del empresario puertorriqueño Pepe Quintana, muestra a un Kevvo con ganas de ofrecerle algo diferente a sus seguidores, ya acostumbrados a sus candentes temas de reguetón.

El vídeo musical del sencillo, filmado en Miami (Florida) y dirigido por Rodrigo Films, muestra a Kevvo "coqueteándole" (seduciendo) a una joven "para que me ponga atención, pero me ignora, y aun así termina conmigo, pero no lo quiere aceptar".

"Quería darle ese lado coqueto de Kevvo, porque la gente aún no conoce esa versatilidad y, como artista, tienes que ofrecer un cambio", abundó.

"GRANDE" LA FIRMA BAJO INTERSCOPE RECORDS

"No lo niegues", que llega precedido de su anterior tema, "Booty Call" junto al también reguetonero puertorriqueño Darell, se incluirá en el primer disco de Kevvo, "Cotidiano", que lanzará Interscope Records, conocida por representar a reconocidos artistas como Lady Gaga, Eminem, Madonna, Gwen Stefani y U2.

Este logro profesional Kevvo lo describió como "grande", pues la disquera estadounidense es reconocida por trabajar con muchos artistas de renombre.

"Cuando venimos a ver, mi música es bien americanizada. Interscope vio mi visión, y no todos entienden la visión de mi música. Estoy superactivo. Esto me abre muchas puertas", afirmó el joven artista, natural de Naguabo, municipio en la costa sureste de Puerto Rico.

PRESENTARÁ LA VIDA COTIDIANA DE KEVVO

Mientras, sobre su primer disco, "Cotidiano", Kevvo explicó que presentará temas de su vida cotidiana. "Siempre quise ser artista y se me dio. El disco trata sobre todo lo que he visto, mis tropiezos, lo que he cambiado y mi vida cotidiana", recalcó.

Igualmente, aseguró que aunque en ocasiones puede haber tropiezos en la vida, "todos los días son los mejores".

CABELLERA Y GAFAS MARCAN A KEVVO COMO PINTORESCO

"Soy agradecido de estar vivo de verdad. Hay días en baja, pero ahí es aferrarse a Dios y Él te va a ayudar", afirmó Kevvo, pintoresco artista por teñirse su cabellera y usar llamativas gafas. Por ello, dijo que cuando estaba en la escuela sus compañeros de clase lo comparaban con Bart Simpson.

"Como soy chiquito, hiperactivo, con el pelo rojo, los tatuajes, mucha gente me dice que me parecía a Bart Simpson, que es bien charlatán y tiene como una pequeña barriga", detalló.

Admitió que ser mencionado como un pintoresco artista no le molesta, pues "da mucho de hablar de mí, porque no te esperas quién soy", porque mucha gente "piensa que soy un arrogante, y cuando me conocen les cambio la impresión".

Sobre Jay Wheeler, Kevvo dijo que se ha convertido en uno de sus colegas más cercanos y uno de sus grandes estimuladores para seguir creando éxitos. Ambos artistas colaboraron también en el "remix" del tema "Infiel".

Igualmente, Kevvo lanzó el "remix" de su sencillo "105F", en el que intervienen Farruko, Myke Towers, Arcángel, Darell, Ñengo Flow, Brytiago y Chencho Corleonem, y que acumula más de 243 millones de vistas en YouTube desde septiembre de 2019.