Desastroso inicio de año escolar, según la Federación de Maestros de la isla

San Juan, 24 ago (EFE News).- La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, dijo este lunes que hoy comenzó en la isla el "semestre escolar para los niños, niñas y jóvenes en medio de un verdadero desastre administrativo que marcará permanentemente el aprovechamiento académico de 282.000 estudiantes del sistema público de enseñanza".

"A los problemas que vimos el semestre pasado se suman grandes dificultades producto de la incompetencia del Departamento de Educación y su Secretario Eligio Hernández", dijo en un comunicado.

Además, recordó que los estudiantes provienen de un semestre "con grandes rezagos a raíz de los terremotos de inicio de año y la pandemia del COVID-19".

"El Departamento de Educación no ha entregado los equipos tecnológicos a la gran mayoría de los estudiantes. Anunciaron que entregarían 25.000 equipos lo que, aún si cumplieran esa meta, dejaría sin acceso a las clases a distancia a más de 250.000. A esto se suma que en muchos hogares no hay acceso a internet. Los módulos deben estar impresos e integrados a las computadoras que se están supliendo", aseguró Martínez.

La FMPR pidió que se acelere la entrega de equipos, se haga público un calendario de cuando se suplirán y "se provea acceso a internet gratuito a estudiantes y personal docente".

"Los datos que ofrecen los padres al momento de matricular a sus hijos aparentemente no están sincronizados con el Sistema de Información Estudiantil (SIE). De acuerdo a un estudio que realizó la FMPR un 56% de los maestros no pudieron contactarse con la mayoría de sus estudiantes, un 10% no había establecido comunicación con ninguno a pesar de los esfuerzos. Un 30% había logrado contactarse con todos", detalló.

La Federación de Maestros señaló que "la dirección del Secretario Eligio Hernández ha sido errática e improvisada. Este domingo el funcionario envió un memorando a los maestros en su día libre con nuevas instrucciones al personal para la semana".