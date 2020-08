Unos 900 funcionarios atienden miles de solicitudes desempleo y del PUA

San Juan, 25 ago (EFE News).- El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, informó este martes que actualmente la agencia cuenta con 900 funcionarios atendiendo las miles de solicitudes de desempleo y la Solicitud de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA).

Esta cantidad de trabajadores, no obstante, no son suficiente para atender los más de 60.000 casos de desempleo en la dependencia pública, pues la misma no se está beneficiando de la Ley del Empleador Único, para utilizar personal de otras agencias y acelerar este proceso.

La Ley del Empleador Único fue creada en febrero de 2017 bajo el mandato del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, con el fin de utilizar empleados de una agencia en otra dependencia gubernamental en caso de ser necesario.

No obstante, según dijo Rivera en entrevista con la emisora Radio Isla 1320, el rechazo para utilizar al empleador único se debe a que "es un proceso muy lento".

Ante ello, Rivera indicó que apuesta por la tecnología para llenar el vacío de personal, asegurando que cumplirá en otorgar este beneficio a los ciudadanos que necesitan ser atendidos.

Sin embargo, seis meses después de que se impusieran las medidas de control sanitarias para evitar el contagio del COVID-19, aún hay 64.000 personas que continúan teniendo problemas, específicamente por puntos controvertibles, para recibir su compensación por desempleo o PUA.

El problema de falta de trabajadores, el empleador único y los puntos controvertibles fueron situaciones por las que se le criticó a la exsecretaria de esta agencia Briseida Torres, y quien abandonó su puesto en el mes de junio.

Y ante todos estos problemas que han provocado la desesperación de algunas personas, cuatro personas fueron detenidas el lunes, por supuestos daños a la propiedad al edificio del DTRH, en Hato Rey (San Juan), en medio de una protesta donde se exigía celeridad en los procesos del desempleo y PUA.

Pese a sus detenciones, no se encontró causa contra ninguno de los detenidos.

Y tras el suceso, la senadora popular Rossana López criticó este martes en un comunicado de prensa el Gobierno de Wanda Vázquez por ser "terriblemente negligente en el manejo de la pandemia y en la atención a los desempleados que tienen derecho a sus beneficios".

López dijo además, que en abril pasado propuso una alternativa de manejo ante la gran cantidad de solicitudes de seguro por desempleo sometidas ante el Departamento del Trabajo.

"Ante esta situación nunca antes vista y la incompetencia de esta administración, le solicité hace cuatro meses a la gobernadora Wanda Vázquez que tratara la situación como una emergencia y aplicara las disposiciones que provee el gobierno federal", indicó.

La senadora propuso, que de manera inmediata se adelante ocho semanas de pago por desempleo a cada solicitante, conociéndose que la pandemia del COVID-19 va a continuar.

López explicó que para lograr ese pago de 8 semanas, se puede coordinar inmediatamente con el Departamento del Trabajo federal y la Oficina de Nueva York, donde están los fondos que se aportan por parte de Puerto Rico para el seguro por desempleo, de manera que se reembolse a Puerto Rico por lo que adelante a aquellas personas que cualifiquen.

Para lograr dicha solución, el Gobierno de Puerto Rico deberá entregar los datos de todas las personas a los cuales se les anticipen los fondos por ocho semanas, de manera que se le reembolsen los fondos al gobierno local.