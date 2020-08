Secretario Salud de Puerto Rico se aisla tras estar con positivo por COVID-19

San Juan, 25 ago (EFE News).- El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, ha anunciado este martes que se ha puesto en cuarentena voluntaria tras serle notificado que tuvo contacto directo con una persona que arrojó positivo a COVID-19, sumándose así a una larga lista de políticos locales que han anunciado en los últimos días que sí tienen el virus.

"Dicha persona me identificó como un contacto, por lo que el Departamento de Salud y su división de rastreo de contactos me informó sobre la situación. Dicha situación me obliga a permanecer en cuarentena, por los próximos días", indicó en un comunicado difundido hoy.

A su vez, revela que debido a que la exposición fue en días recientes y está considerado como "trabajador de la primera línea de respuesta" se hará la prueba de COVID-19, según dictan los protocolos, aunque aclaró que seguirá atendiendo "todos los asuntos del Departamento de Salud de manera remota".

En este sentido, recordó que el virus "no discrimina", por lo que todos, de una forma u otra, "estamos expuestos al virus".

"Es por esto que cobra relevancia el uso de mascarillas en todo momento, el distanciamiento físico y el lavado de manos, como herramientas para evitar el contagio. Igualmente, toda persona que estuvo expuesta al virus, debe ser responsable y tomar las medidas establecidas para no propagar el virus. El llamado es a seguir las reglas y no poner la vida de otros en riesgo", concluyó.

La última en la amplia lista de políticos locales en anunciar que si son positivos fue, este lunes, la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU., Jennifer González.

A ella se une el presidente de la Cámara de Representantes en la isla, Carlos Méndez, quien ya anunció que también padecía la enfermedad hace varios días.

Otras afectados han sido Edwin Mundo, exrepresentante y asesor electoral del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, Pedro Pierluisi; el representante por el Partido Popular Democrático (PPD) -en la oposición- José Varela; el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Torres; el exjefe de gabinete del antiguo gobernador Ricardo Rosselló, William Villafañe; el senador del PNP, Carmelo Ríos, y la alcaldesa de la localidad de Canovanas, Loorna Soto, entre otros.