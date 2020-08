FEI pide más tiempo

Por Damaris Suárez

Centro de Periodismo Investigativo

Como resultado de Ia interrupción de las labores gubernamentales debido a la actual pandemia los Fiscales Especiales Independientes (FEI) tienen 40 días adicionales para culminar la investigación sobre el escándalo del chat de Telegram que impulsó la salida de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares y allegados.

Es la segunda ocasión que se extiende el término de la investigación.

El Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concedió la prórroga que solicitaron Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz aludiendo a que han tenido que cancelar varias entrevistas con testigos de la pesquisa. Aunque los fiscales pidieron la prórroga de 90 días adicionales, el Panel les concedió 40.

“El Panel aprobó dar otros 40 días a los fiscales a cargo de la investigación para que puedan volver a citar a esos testigos. Esta y otras investigaciones se afectaron porque en los días que se cancelaron las labores por el paso de la tormenta [Isaías] tenían pautadas entrevistas que se han tenido que posponer”, afirmó la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, cuando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la abordó para conocer el estatus de la pesquisa.

Los Fiscales Especiales Independientes a cargo de la investigación tenían hasta este pasado miércoles 25 de agosto para culminar la pesquisa que hasta el momento mantienen sobre los seis funcionarios y allegados Rosselló, los ‘brothers’ según se llamaban entre sí, referidos por la Oficina del PFEI en la resolución emitida el 13 de febrero.

Las posibles actuaciones ilegales evaluadas habrían sido cometidas por Rosselló Nevares, el ex director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, el publicista, Edwin Miranda Reyes y el cabildero y ex director de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

Según la ley del OPFEI, los fiscales tienen 90 días para culminar una pesquisa y determinar si se debe radicar cargos o no contra los referidos.

De entenderlo necesario, pueden solicitar al Panel que le otorgue hasta 90 días adicionales, en cuyo caso esta investigación hubiera finalizado en mayo o, a más tardar, este mes de agosto.

Debido al toque de queda ordenado por la Gobernadora el pasado 15 de marzo como medida para contener el COVID-19, se detuvieron todas las investigaciones en curso en el PFEI. No fue hasta el 22 de junio que esa oficina reanudó sus labores, lo que extendió el término a todas las pesquisas en curso.

La resolución aclara que el término de 40 días vence el 4 de octubre, pero al ser día feriado, sería el 5 de octubre.

Una fuente anticipó que es probable que estos soliciten otra prórroga.

El pasado 13 de julio se cumplió un año de que el CPI publicara 889 páginas del polémico chat. A esa fecha, según dos fuentes del CPI, los fiscales no habían logrado dar con la totalidad del chat, ni habían procurado que alguna de las personas que fueron referidas se convirtiera en testigo de la investigación. Tampoco los fiscales habían solicitado añadir a esa fecha a otros posibles implicados.