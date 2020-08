La comisionada residente apunta positivos en otros partidos, no reconocidos

San Juan, 27 ago (EFE News).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, señalo tener conocimiento de casos positivos de COVID-19 entre miembros de otros partidos políticos de la isla que no han sido hechos públicos.

González hizo esa afirmación este jueves tras ser preguntada sobre si se habían identificado otros casos dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), con al menos cinco positivos de personas que participaron en el comité de campaña de Pedro Pierluisi.

"Hay otras personas de otras colectividades que tienen el COVID-19 y algunos han decidido no decirlo. Tienen su perfecto derecho a eso, hay otros que sólo se hacen la prueba rápida que puede darte un negativo pero si no se hacen la molecular no vas a saber si eres positivo", señaló.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, también reconoció esta semana tener conocimiento de supuestos casos positivos en el Partido Popular Democrático (PPD), quienes no habrían querido hacerlo público.

El legislador del PPD Jesús Manuel Ortiz pidió a Méndez que haga pública esa información, ya que dentro de la formación opositora, hasta el momento, PPD sólo el legislador José Varela ha reconocido ser positivo.

La directora de la División de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, Jessica Irizarry, informó de que la agencia sigue de cerca a los contactos que fueron identificados por las 16 personas contagiadas en el PNP.

Las primarias del PNP y las celebraciones de los días finales han tenido como resultado 16 casos positivos, mientras que otros 184 contactos esperan resultados.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer informó que él y el comisionado de la Policía, Henry Escalera, dieron negativos en la prueba molecular de COVID-19.

"Afortunadamente tanto el comisionado Escalera como este servidor y nuestros equipos de trabajo tuvimos resultados negativos a Covid-19", señaló.