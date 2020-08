Auditoría revela que Morovis pagó 8 contratos a personas no autorizadas

San Juan, 31 ago (EFE News).- La Contraloría de Puerto Rico informó este lunes que una auditoría suya reveló que personas no autorizadas prestaron servicios de refrigeración en el Municipio de Morovis mediante ocho contratos por 221.566 dólares.

El informe, según un comunicado de prensa difundido este lunes, revela que el Municipio formalizó dichos contratos con cuatro corporaciones, para el mantenimiento de acondicionadores de aire y servicios de electricidad.

Por ello, la Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Los contratos, de acuerdo con el informe, no obstante, no aseguraron que la "Corporación A", cuyo dueño indicó que no tenía empleados, cumpliera con lo estipulado en el contrato, de no subcontratar los servicios.

La auditoría de dos hallazgos señala además que personas no autorizadas prestaron servicios de refrigeración en el mencionado municipio.

De acuerdo con el informe, los oficiales de la "Corporación A y B" no tenían licencia de la Junta Examinadora, ni la persona subcontratada que realizaba el mantenimiento de la "Corporación A", ni el empleado de la "Corporación B".

No obstante, los supervisores de ambas corporaciones sí tenían sus licencias, pero estaban vencidas y no se habían renovado.

Esta situación, de acuerdo con la auditoría, pudo resultar perjudicial ya que no hay certeza de que los servicios se rindieran de acuerdo con las leyes y las certificaciones.

La Contraloría de Puerto Rico remitió estas situaciones al Departamento de Justicia, al Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, al presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico y a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, para las acciones correspondientes.

La auditoría reveló además que contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el entonces director de Finanzas de Morovis, autorizó el pago de 7.158 dólares a la "Corporación A", por deudas contraídas el año fiscal anterior.

El Municipio, de igual manera, obligó las asignaciones presupuestarias para el pago de siete contratos por 212.962 dólares, sino hasta un año después.

El informe detalla además que el Municipio de Morovis acordó por 30.000 dólares una demanda que una empleada presentó en el 2015, por presuntamente ser discriminada por su ideología política y despido sin justa causa.

La empleada, no obstante, fue reinstalada en su empleo en el 2018.

El informe reveló también que al 31 de diciembre de 2018, estaba pendiente de resolución por el tribunal, una demanda civil por 3,7 millones de dólares por incumplimiento de contrato y cobro de dinero.

Además, 79 casos estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por reducción de jornada y ajuste salarial.

El informe de Morovis cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018.