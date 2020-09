Titular de Ciencias Forenses dice que separarán agencia de Seguridad Pública

San Juan, 1 sep (EFE News).- La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte, aseguró este martes que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmará el proyecto de ley que separa a esa agencia de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Así lo adelantó Conte en entrevista con la emisora Radio Isla 1320 previo a llegar al Centro de Convenciones de San Juan, donde la gobernadora y ésta harían oficialmente el proyecto.

"Entiendo que esta desvinculación hace más eficientes a ambos componentes, tanto a ellos (Seguridad Pública) como nosotros (Ciencias Forenses). A ellos los libera de esa carga de manejar esos asuntos tan complicados de Forenses, entonces nos ayuda a hacer más rápidos nuestros trámites", explicó la funcionaria.

A principios de agosto, el Senado aprobó a viva voz la separación de la agencia luego que esta advirtiera que si el Negociado de Ciencias Forenses no salía de la sombrilla del DSP, abandonaría el cargo.

"Si esto no lo aprueban yo lamentablemente no puedo por mis convicciones profesionales y morales porque sé que no es lo que le conviene a Ciencias Forenses y no puedo darle falsas expectativas a la gente", amenazó Conte.

Aunque el Negociado de Ciencias Forenses funcionaba como una entidad gubernamental independiente, en 2017 fue agrupada bajo el DSP por iniciativa del exgobernador Ricardo Rosselló.

La funcionaria dijo además que el proceso de transición duraría tres meses, pero espera que tenga el espacio para tomar decisiones administrativas.