Acevedo Vilá llama "inefectiva" obra de González por falla programa de ayudas

San Juan, 5 sep (EFE News).- El exgobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá describió este sábado como "inefectiva" la labor de la comisaria residente en Washington, DC, Jenniffer González, por haberle dejado al Tribunal Supremo de EE.UU. decidir si incluir a la isla en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés).

Las expresiones de Acevedo Vilá surgen después de que el gobierno federal acudiera el viernes al máximo foro judicial de Estados Unidos para intentar revertir las decisiones que declararon inconstitucional la exclusión de ese programa a un residente de la isla de nombre José Luis Vaello Madero.

El SSI es un programa que ayuda económicamente a personas de 65 años o más, bajo la línea de pobreza o condiciones especiales o menores con condiciones de salud, como cáncer, síndrome de Down, esclerosis, entre otras.

Y según dijo González este sábado, un informe del Government Accountability Office sobre Puerto Rico, detalla que si el SSI se aplica a la isla, la misma recibiría entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, impactando a más de 354.000 puertorriqueños con un ingreso adicional de hasta 674 dólares por individuo o 1.011 dólares por pareja.

"En un tema tan importante, y con los contactos y conexiones que González alega tener ante el gobierno republicano que ella respalda, el resultado en este caso ha sido contrario a los intereses de Puerto Rico", dijo Acevedo Vilá, aspirante a la comisaría residente en Washington, DC, en las elecciones generales del 3 de noviembre.

"Esta es la comisionada que se vanagloriaba de ser reconocida y respetada en Washington. Lo menos que se esperaba era un esfuerzo serio, consistente y estratégico de convencimiento a favor de más de trescientos mil puertorriqueños pobres, de más de 65 años o con discapacidades que se beneficiarían de este programa que en promedio brinda 575 dólares mensuales", agregó.

Según dijo Acevedo Vilá, el pasado 12 de abril le pidió a González a presionar al presidente estadounidense Donald Trump y su gobierno republicano, a que no acudiera ante el Tribunal Supremo de EE.UU. a pedir la revisión de la decisión que declaró inconstitucional la exclusión de Puerto Rico de la SSI.

No obstante, no fue hasta el pasado 29 de mayo, cuando González solicitó al secretario de Justicia federal, William Barr, que permitiera que la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito sobre el beneficio del SSI fuera definitiva y que no solicitara una revisión ante la Corte Suprema de EE.UU.

Sobre este caso, el Tribunal Apelativo determinó el pasado 10 de abril que la exclusión de los beneficios por discapacidad a los puertorriqueños bajo el SSI, contraviene las garantías de igualdad de protección de la quinta enmienda de la Constitución.

Para Acevedo Vilá, esta determinación de la administración Trump se suma a la larga lista de fracasos de González.

"No ha logrado legislar un nuevo incentivo para atraer la manufactura y farmacéuticas. No defendido a Puerto Rico ante los insultos de Trump y ni tan siquiera logró llevar a vistas públicas sus proyectos de estadidad", abundó.