Gobernadora asigna 20 millones para 511 organizaciones de diversos sectores

San Juan, 6 sep (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este domingo que asignó 20 millones de dólares para 511 entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas dedicadas a fomenta el desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación y cultura en la isla.

La aprobación de estos fondos, según explicó la gobernadora en un comunicado de prensa, se lograron tras firmar la Resolución Conjunta de la Cámara 737.

Igualmente, estos fondos provienen de la Resolución Conjunta de Presupuesto para el año fiscal 2020-2021.

Centros Sor Isolina Ferré, Go Go Go Fundation, Make-A-Wish Foundation of Puerto Rico, la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, SER de Puerto Rico, la Sociedad Pro Niños Sordos de Puerto Rico, el Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas y la Casa Protegida Julia De Burgos son algunas de las entidades que recibirán la ayuda.

Por otro lado, Vázquez aclaró que otras cantidades que fueron incluidas como reasignaciones, que no eran parte de los 20 millones de dólares originales, recibieron un veto de línea.

"Respecto a las reasignaciones de fondos de años fiscales anteriores que fueron incluidas como enmiendas durante el proceso legislativo en la Resolución Conjunta, me he visto obligada a impartir un veto de línea", lamentó.

"Si bien respaldo en principio dichas reasignaciones, las mismas son contrarias a los pronunciamientos del Tribunal Federal al interpretar la Ley Promesa sobre este tipo de reasignación de fondos de años anteriores", indicó.

Vázquez explicó que para lograr dichas reasignaciones de fondos de años fiscales, se debe tener el aval de antemano de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Ante ello, la gobernadora dijo que para salvaguardar los 20 millones de dólares en donativos de la medida original, que estarían en riesgo si se paraliza en un tribunal toda la medida como parte de un proceso judicial, "he impartido el veto de línea a las partidas que crearían la controversia por no haberse usado el proceso adecuado".

"Esto hubiese sido funesto para las más de 500 organizaciones que ahora si pueden recibir los fondos no controversiales", señaló.

A pesar de ello, la gobernadora dijo que instruyó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que "de inmediato presente un planteamiento presupuestario ante la JSF, para que dicho organismo evalúe y autorice las partidas que me vi forzada a vetar, de manera que se puedan trabajar sin arriesgar el desembolso de los 20 millones asignados".

"Confío que la solicitud sea evaluada y aprobada con prontitud y sensibilidad por la JSF para beneficio de las entidades sin fines de lucro, que tantos servicios aportan a nuestras comunidades en Puerto Rico", concluyó Vázquez.