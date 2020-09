El legislador Ángel Matos pide que no se elimine la Compañía de Turismo

San Juan, 7 sep (EFE News).- El representante por Carolina y portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Ángel Matos, pidió a la gobernadora, Wanda Vázquez, que no elimine la Compañía de Turismo de Puerto Rico con el fin de asegurar la estabilidad económica de la isla.

"Desde inicios de este cuatrienio denunciamos el efecto negativo que traería la eliminación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, mediante el Plan de Reorganización Núm. 7, para darle paso a la creación de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 81 de 29 de julio de 2019", señaló el legislador en un comunicado este lunes.

"Esta administración pretende convertir a la Compañía de Turismo en una oficina sin relevancia dentro del Departamento de Desarollo Económico y Comercio (DDEC), para poner en funciones a una Comisión que solo ha traído desasosiego e inestabilidad entre sus empleados", explicó el representante.

Matos denunció además que la nueva Comisión de Juegos de Puerto Rico, violenta los derechos adquiridos de los empleados de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo.

"Esta Comisión es un caos. No tiene cuentas registradas en el Departamento de Hacienda, no ha realizado el traspaso del personal de la Compañía de Turismo y no ha respetado los derechos de los empleados, que además de tener pérdidas en sus ingresos por concepto de salario, viven en una incertidumbre al no tener información sobre el proceso de transición", sostuvo.

El legislador dijo que desde el pasado 16 de julio los empleados gerenciales y de carrera de la Compañía de Turismo adscritos a la División de Juegos de Azar han tratado de comunicarse sin éxito con el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, José Maymó, para conocer su futuro laboral.

Además, denunció la manera atropellada en que se le canceló el contrato de plan médico a cientos de empleados de la Compañía de Turismo para acoger un nuevo seguro de salud con mayor aportación, lo que conlleva a una reducción en sus salarios.