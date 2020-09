Pierluisi defiende consulta sobre estadidad ante el Tribunal Supremo

San Juan, 8 sep (EFE News).- El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, presentó durante este martes su alegato al Tribunal Supremo para defender la constitucionalidad de la consulta de estatus y del voto presidencial en las próximas elecciones generales.

El día de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, los electores tendrán la oportunidad de votar por los candidatos para los puestos de gobernador, comisionado residente, alcaldes y legisladores.

Además, los electores podrán votar en la consulta de Estadidad Sí o No.

El PNP propuso dicha consulta para llevar un mensaje claro al Congreso del sentir del pueblo puertorriqueño sobre una de las opciones de estatus político.

La consulta sobre el presidente de los Estados Unidos se legisló para celebrarse en las elecciones del año 2024.

"Nuestro pueblo tiene el derecho a expresarse sobre su futuro político y exigir la igualdad como ciudadanos americanos. En toda mi trayectoria de servicio público, y como presidente del PNP, no cesaré en la lucha por las causas justas y para terminar esta relación colonial que limita nuestro progreso y que ha provocado que cientos de miles de puertorriqueños busquen en los estados la estabilidad política y económica que su tierra hoy no les brinda", expresó el candidato a la gobernación.

Para descartar la imputación de inconstitucionalidad del plebiscito, Pierluisi citó en su escrito al juez Díaz Cruz en PIP v CEE, 1988. "La Constitución nunca es barrera para contener la realización de un pueblo, sino un instrumento de su realización".

El ex comisionado residente afirmó que "la expresión del pueblo sobre su estatus es parte de su realización".

"Si una persona desea la igualdad plena bajo la Estadidad tiene la opción de votar Sí. Si una persona entiende que la Estadidad no es el camino correcto, o que el estatus actual no debe cambiar, puede votar No. Los que intentan parar este voto le tienen miedo a la democracia y a que se conozca el sentir del pueblo. Esta demanda refleja una contradicción irreconciliable, pues no se puede defender la democracia pretendiendo silenciarla", añadió Pierluisi.

El candidato a la gobernación sostuvo que el tema de la igualdad política es uno que se debe discutir y consultar, al igual que hacen otras jurisdicciones como Washington, DC.

"El PNP le ofrece a Puerto Rico dos candidatos comprometidos con la igualdad y que lucharán por la Estadidad. Yo soy demócrata y Jennifer González es republicana, y ambos conocemos bien el Congreso de los Estados Unidos. Esto nos permitirá trabajar en equipo con el liderato político de ambos partidos a nivel nacional. Por otra parte, el PPD ofrece dos candidatos que han afirmado querer la separación y la soberanía para Puerto Rico. El pueblo, el 3 de noviembre, hará la elección del camino que tomará nuestra isla", concluyó Pierluisi.