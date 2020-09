Aprueban 22 millones de fondos federales para salud y cuidado de menores

San Juan, 14 sep (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, anunció este lunes la aprobación de 22 millones de dólares en fondos federales asignados por diversas oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y del Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés) para servicios de salud, servicios de cuidado a menores, investigaciones y para combatir la violencia doméstica en la isla.

González, a través de un comunicado, señaló que el Centro para el Tratamiento del Abuso de Sustancias (CSAT, en inglés) asignó 12 millones de dólares a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para el proyecto "Puerto Rico State Opioid Response -SOR- Grant".

El Municipio de Canóvanas recibirá 429.974 dólares por parte de la Administración de Niños y Familias de HHS bajo los fondos de Asistencia por Desastre a Centros Head Start bajo la categoría de servicios sociales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó 1,7 millones de dólares en fondos federales al Centro de Desarrollo Familiar SHS Diócesis de Mayagüez y 2,9 millones de dólares al Centro de Servicios a la Juventud, dentro de la categoría de servicios sociales para Early Head Start.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

La Universidad de Medicina de Ponce recibirá 432.554 dólares en fondos federales asignados por el Instituto Nacional de Cáncer para el proyecto "Adrenergic signaling inhibition to enhance the immunogenicity of the ovarian tumor microenvironment prior to PD-1 checkpoint therapy" para investigación en biología del cáncer.

El Instituto de Ciencias Médicas Generales asignó 307.561 dólares a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey como parte del programa METAS+:" Maintaining, Engaging, and Tracking Alumni in Science and Health Research", en la categoría de proyectos de investigación.

Como parte de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCIPC National Center for Injury Prevention & Control (CE), Hogar Crea recibirá 125.000 dólares para el "Hogar Crea Drug Free Community COalition" en la categoría de servicios de salud.

UN TOTAL DE 2,4 MILLONES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 2,4 millones de dólares bajo los fondos asignados por HHS dentro del programa de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades / CDC -OSTLTS Office for State, Tribal, Local and Territorial Support (OT) para salud preventiva y servicios de salud.

De igual forma, ACRES, INC -Agricultura con Conciencia Rural, Ecológica y Sustentables recibirá 125,000 bajo los fondos asignados por HHS dentro del programa de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/ CDC-NCIPC National Center for Injury Prevention & Control (CE) para el programa Lomas Community Prevention Coalition en la categoria de servicios de salud para mantener comunidades libres de drogas.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) de HHS asignó 200.000 dólares en fondos federales al Migrant Health Center, Western Region, Inc.para el programa "Rural Communities Opioid Response (Planning)".

LA ESCUELA DE MEDICINA DE PONCE RECIBIRÁ 750.000 DÓLARES

El Instituto Nacional de Salud Mental asignó 750.468 dólares a la Escuela de Medicina de Ponce como parte del programa "Reducing Serious Mental Illness and Suicide Stigma Among Medical Students" para investigaciones relacionadas a la salud mental.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo asignó 333.000 dólares al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para el proyecto "MiR-9 regulation of beta-catenin mediated alcohol tolerance and EtOH consumption" bajo el programa de investigación de uso de alcohol.

Por otra parte, el Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés), bajo el programa para reducir la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acoso a mujeres en áreas rurales 750.000 dólares a Hogar Nueva Mujer SMDLM.