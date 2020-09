Pedro Pierluisi nombra nuevo secretario general del PNP a Noé Marciano

San Juan, 15 sep (EFE News).- El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro R. Pierluisi, anunció este martes en la primera reunión virtual del directorio, que nombró a Noé Marcano como secretario general de la colectividad.

Dicho nombramiento fue acompañado de otras designaciones en posiciones de liderazgo en el partido que fueron avaladas unánimemente por los miembros del directorio.

El nuevo secretario, quien es actualmente el alcalde de Naguabo, se ha destacado en diversos puestos dentro del partido.

A partir de hoy, el representante y pasado secretario, Rafael Rivera, ejercerá como director político estatal del PNP.

"Agradezco a Noé Marcano por hacerse disponible y aceptar el reto que representa la posición de secretario a un mes y medio de la elección general y el plebiscito de Estadidad. Noé tiene una energía increíble, es un excelente portavoz y estoy seguro de que va a hacer un trabajo encomiable para que nuestro Partido esté unido y enfocado de cara a las próximas contiendas", dijo Pierluisi.

"Al mismo tiempo me siento afortunado de poder contar con el consejo y apoyo de June Rivera como Director Político Estatal de nuestro Partido, luego de que se desempeñará hábilmente como secretario de la colectividad durante los pasados cuatro años", expresó el líder de la Palma.

Pierluisi hizo otros nombramientos dirigidos a asegurar la victoria de la Estadidad en el plebiscito que se avecina y designó al expresidente de la Cámara, el representante José Aponte, como director ejecutivo de Misión Estadista y le encomendó los esfuerzos educativos a favor de la Estadidad a través de toda la isla.

Por otro lado, nombró al senador William Villafañe como Coordinador Estatal para el Plebiscito, cuya función principal será asegurar que el liderato del PNP tenga un mensaje efectivo y uniforme a favor del Sí a la Estadidad y que logremos una participación masiva de los electores estadistas.

Durante la reunión se discutieron además los esfuerzos electorales y estrategias de campaña que se están llevando a cabo.

El presidente del PNP nombró además a Rolando Cuevas como director del "Get Out the Vote" y al General Víctor Pérez para representar a los Veteranos Estadistas.

También, nombró la Junta Legal Estadista, la cual será presidida por Ana Quintero.

Asimismo, Pierluisi nombró a catorce delegados presidenciales para movilizar a nuestros votantes en cada una de las regiones políticas del Partido, en coordinación con los catorce (14) directores políticos regionales de la colectividad.

Por su parte, Carlos Mellado, director del Instituto de Política Pública Luis A. Ferré, agradeció la labor de todos los directores políticos para la celebración de las audiencias en sus respectivas regiones.

"Se siente el entusiasmo de la base del Partido y han sido muchas las propuestas que hemos recibido. Todas están siendo evaluadas y lograremos unificar las ideas para presentar una plataforma completa que atienda los retos que enfrentamos con soluciones y acciones concretas", apuntó Mellado.