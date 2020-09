Representantes PNP apuestan por Pierluisi por sus conexiones en Washington

San Juan, 17 sep (EFE News).- Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), encabezados por José González, Juan Alberto Banchs, Ángel Peña, Urayoan Hernández y Víctor Torres, subrayaron este jueves que Pedro Pierluisi es el "único candidato" a la gobernación "con las conexiones en Washington para promover la agenda de Puerto Rico desde el primer día".

"Nuestro presidente de la Cámara, Carlos Méndez, lo dijo mejor, Pedro Pierluisi tiene ya los contactos y la experiencia en la capital federal, incluyendo el Congreso y la Casa Blanca, para empezar desde el primer día de su jura en enero 2021 a mover la agenda de Puerto Rico. Por eso es el candidato idóneo para liderar a nuestra isla durante los próximos cuatro años", comentaron los legisladores novoprogresistas en un comunicado.

"El candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado, viene a experimentar porque sencillamente no tiene ni un solo contacto en Washington, no conoce a ningún congresista directamente y no tiene ningún acceso al Ejecutivo. El próximo año será vital en términos de fondos federales, por ejemplo, el 100 por ciento de reembolso asociados a Medicaid se acaba pronto, necesitamos esa ayuda y más ahora con los estragos de la pandemia del COVID-19. Pierluisi viene a trabajar, con una agenda definida", agregaron los representantes.

Los legisladores estadistas enfatizaron que Pierluisi y la actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González, hacen un verdadero equipo, en contraste con Delgado, "quien rechazó públicamente a su compañero de papeleta, Anibal Acevedo Vila".

"Es tan obvio el contraste, Pierluisi y Jenniffer vienen a trabajar, 'Charlie' y Anibal van a pelear todo el tiempo, atrasando mover asuntos vitales para Puerto Rico, como fondos para educación, Medicaid, Medicare, vivienda pública, telecomunicaciones y la infraestructura (puentes y carreteras). Pierluisi ya ha estado hablando con congresistas sobre su agenda y viene a trabajar, no a experimentar", añadieron los representantes del PNP.

Por último, los legisladores aseguraron que el contraste en capacidad y experiencia en la capital federal queda, nuevamente, demostrado en la noche de hoy durante el debate de los candidatos a la gobernación pautado para comenzar a las 8 de la noche.