Alcaldesa San Juan invita a visitar exposición en coche sobre huracán María

San Juan, 19 sep (EFE News).- Entre hoy y mañana y mediante la modalidad de servicarro, se podrá visitar la exposición "3.000 NUNCA MS/NEVER AGAIN" en el Parque Luis Muñoz Marín centrada en las 3.000 vidas perdidas tras los huracanes Irma y María y la valentía y solidaridad boricua

Enmarcado en la realidad que vive el país por la pandemia del COVID-19, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, invitó hoy a los puertorriqueños a recordar las vidas perdidas en la emergencia tras el paso de los huracanes de 2017 que los ciudadanos tendrán que recorrer desde sus vehículos en el Parque Luis Muñoz Marín.

"Con esta exposición '3.000 NUNCA MAS/NEVER AGAIN' queremos rendir homenaje a nuestra gente y a las comunidades que con valentía demostraron su capacidad para encargarse de los que menos tienen después de los estragos del Huracán María. Ante el abandono de los que tenían la responsabilidad de socorrernos y la ineptitud y la burocracia del gobierno federal, las comunidades, mano a mano con los municipios como el único apoyo en la primera línea de respuesta", destacó la alcaldesa de San Juan en un comunicado.

Carmen Yulín dijo que la pandemia "nos obliga a guardar distancia y a mantenernos tras una mascarilla, pero eso no es suficiente para que Puerto Rico no recuerde las 3.000 personas que no vieron la luz hoy y el esfuerzo de los que quedaron para ir retomando el diario vivir de un pueblo".

"Los invitamos a que visiten el Parque Luis Muñoz Marín a ver la exposición "3,000 NUNCA MÁS/NEVER AGAIN" hoy sábado y mañana domingo de una a ocho. La entrada es libre de costo. Ese mismo homenaje se recoge en un mural en mosaico de 10 pies de alto y 40 pies de largo que se exhibirá permanentemente en una de las paredes exteriores del Estadio Hiram Bithorn, una creación del artista Celso González", dijo.

"La memoria de estos 3.000 boricuas que hoy no están tiene que convocarnos a construir un país solidario donde podamos afrontar la responsabilidad de que esto nunca vuelva a suceder", concluyó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.