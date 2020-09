Jenniffer González defiende enmienda para extender acceso a fondos Medicaid

San Juan, 21 sep (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, ha presentado una enmienda al H.R. 8319, la llamada Resolución Continua que es la legislación que busca financiar el gobierno federal, para que se permita usar en el próximo año fiscal los fondos de Medicaid autorizados por el Congreso de este año fiscal que culmina el 30 de septiembre.

"Ante la denegación de la Junta de Control Fiscal con los 1.100 millones para uso en el programa de Medicaid, radiqué hoy una enmienda en el Congreso que permita al gobierno de Puerto Rico utilizar esos dineros en el próximo año fiscal. Como siempre estoy dando la pelea, para que los demócratas que controlan la Cámara acepten mi enmienda para que se incluya en la Resolución Continua de Presupuesto que se está considerando y poder corregir la denegatoria de la Junta de Control fiscal con estos fondos", expresó la congresista.

A su vez, indicó en un comunicado, hizo hincapié en que ya había conseguido los fondos de la tarjeta de salud para el próximo año fiscal, por lo que en ningún momento esos fondos que ella consiguió estuvieron en riesgo.

Los otros programas que se le propondrán a la Junta usar los fondos adicionales conseguidos por la comisionada serían: vacunas para adultos (no solo para adultos mayores), ampliar la cobertura sobre la condición de diabetes (para incluir tiritas, glucómetros y otros) y el non emergency transport- para poder llevar a los pacientes a sus citas médicas cuando no tienen transporte.

La comisionada presentó su enmienda en la vista del Comité de Reglas que se celebró este lunes de manera virtual.

Allí, hizo un recuento de como logró unir voluntades para evitar el llamado precipicio en que caería el Medicaid en Puerto Rico por la falta de fondos.

Los fondos conseguidos por la comisionada son: los 295,9 millones- en mayo del 2017; 4.800 millones en febrero del 2018, con pareo de 100% por parte del gobierno federal (FMAP), para cubrir dos años; aseguró la extensión de 100% del FMAP hasta el 20 de diciembre de 2019; 5.700 millones en diciembre de 2019 por los próximos dos años, la cantidad más grande en la historia, con un aumento del pareo federal 76% FMAP, antes era 55%.

En el momento en que se iniciaron estas negociaciones con el Congreso en la primavera de 2019, el Gobierno de Puerto Rico hizo la solicitud con base en proyecciones para todo el año.

Sin embargo, los fondos se autorizaron a los 3 meses del año fiscal y Puerto Rico utilizó otros fondos federales para pagar Medicaid durante ese período y hasta febrero de 2020.

Por lo tanto, cuando el Congreso autorizó los fondos para Medicaid de Puerto Rico a fines de diciembre, las cantidades para el año fiscal 19-20 incluidas en el proyecto de ley no se ajustaron al período de tiempo real en el que se gastarían los fondos y, por lo tanto, incluyeron los gastos proyectados para varios meses que Puerto Rico no podría gastar.

De los fondos autorizados por el Congreso en diciembre de 2019, alrededor de $700 millones fueron para nuevos programas que debían ser autorizados por el Centro para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS).

Los fondos asignados a estos nuevos programas también se basaron en un presupuesto anual.

CMS tomó algún tiempo para autorizarlos, incluso uno de ellos aún está pendiente. por lo tanto, el dinero presupuestado para gastar en esos programas no pudo comenzar a usarse hasta fines del verano.

Bajo PROMESA, estos programas también requieren la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La Junta aún no ha autorizado estos programas, por lo que Puerto Rico aún no ha desembolsado estos fondos.

Algunos de estos programas tendrán efecto retroactivo, pero incluso esos pagos están esperando la aprobación de la Junta; una vez autorizado, se pagará una gran cantidad de dinero no utilizado.

El más grande de los nuevos programas fue un plan para aumentar el nivel de pobreza de Puerto Rico para la elegibilidad de Medicaid del 40% al 85% del nivel de pobreza federal.

La Junta informó recientemente a ASES que el programa no sería aprobado.

No hay suficiente tiempo este año fiscal para solicitar la autorización de CMS para gastar estos fondos en otros programas nuevos y el dinero asignado a este programa no podrá gastarse este año fiscal, recordó.

ASES ha identificado una lista de programas que podrían implementarse de manera prospectiva con los fondos, en lugar del aumento del nivel de pobreza, pero, debido al tiempo que le toma a CMS aprobarlos, no estarán listos antes del final de este año fiscal.

La comisionada solicitó al Comité que "permita esta enmienda, que le permitiría a Puerto Rico utilizar los fondos federales no gastados del año fiscal en curso en el próximo año fiscal y la inversión para los fines que el Congreso los destinó: proporcionar un mejor sistema de salud para el país. residentes de Puerto Rico".