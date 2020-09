AEE informa de que Negociado de Energía evalúa el precio de próxima factura

Contenido relacionado

Ombudsman de Puerto Rico rechaza un aumento de tarifas por parte de la AEE

San Juan, 23 sep (EFE News).- El ombudsman de Puerto Rico, Edwin García, rechazó que la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicite un aumento en la factura de luz que impacte el bolsillo de la ciudadanía, según dio a conocer este miércoles a través de un comunicado el funcionario.

"No se sostiene, no procede y no puede hacerse al ciudadano responsable de la falta de cuidado administrativo", señaló.

García anunció además que la Procuraduría del Ciudadano se mantendrá muy atenta a que la totalidad de los 140.000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reciba el crédito correspondiente a la sobre facturación realizada por los pasados meses, por falta de personal que leyera los contadores.

"Las corporaciones fueron creadas en el interés público de proveer un servicio esencial al ciudadano y al consumidor, sin menoscabo de su condición económica, así como el bienestar social", apuntó.

En el caso de la AEE, cuestionó si la corporación ha visualizado el impacto adverso que ha sufrido toda la ciudadanía durante los pasados 3 años, la fuga de talento de la isla, la merma en los índices de población y la capacidad de suplir su sustento.

"Muy a mi pesar, que vengo de la administración de municipios donde todos los días hay que hacer una reingeniería de recursos para seguir resolviendo las necesidades de las familias y los problemas comunitarios, es confrontar la realidad de que hay corporaciones públicas que se van por la vía más fácil de aumentar la factura en vez de procurar ahorros y eficiencia", comentó.

La AEE solicitó el pasado viernes un alza de unos tres centavos por kilovatio-hora que aplicaría tanto a los clientes residenciales como comerciales, basados en el aumento en el precio del barril de petróleo tras su desplome por la pandemia.

"Era lógico anticipar esta fluctuación. No se prepararon y ahora se pretende que el ciudadano costee esa falta de control administrativo. La rechazamos categóricamente", sentenció.

En cambio, García reconoció que la AAA ya comenzó el crédito en la factura de los 140.000 abonados afectados, a los que sobre facturó aproximadamente 16 millones de dólares.

Vio como positivo que la presidenta ejecutiva de la corporación, Doriel Pagán, informara que realizaron los ajustes correspondientes en su presupuesto y que no anticipan un impacto en sus operaciones.

"Debo reconocer que hizo lo propio y prudente ante esta situación anómala", expresó.