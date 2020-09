Universidad de Puerto Rico reduce costo matrícula a extranjeros y no residentes

San Juan, 23 sep (EFE News).- La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció este miércoles la reducción del costo de matrícula para los estudiantes extranjeros y no residentes de la isla.

Ante ello, a partir del presente semestre académico el costo de la matrícula para estos universitarios será similar a la cantidad que pagan los estudiantes residentes, explicó el presidente de la UPR, Jorge Haddock, en un comunicado de prensa.

Al presente, la UPR cuenta con una matrícula de 442 estudiantes internacionales provenientes de países como Francia, Colombia, Argentina, México, Perú y República Dominicana.

Mientras, suman 1.103 los estudiantes no residentes, que son aquellos estudiantes que cuentan con ciudadanía estadounidense y residen fuera de Puerto Rico.

El cambio, no obstante, no aplica a estudiantes internacionales y no residentes de la Escuela de Medicina, Medicina Dental y Farmacia, programas que tienen alta demanda.

La iniciativa, que busca impulsar a Puerto Rico como destino académico, según dijo Haddock, forma parte del proceso de internacionalización de la UPR, cuyo alcance se extenderá mediante la modalidad de enseñanza a distancia.

Además, representará un alivio económico para los estudiantes internacionales y no residentes a nivel graduado y subgraduado en medio de la pandemia de COVID-19.

"Con el crecimiento de la oferta académica a distancia, ampliaremos el alcance de la UPR a nivel global, brindando educación de calidad a la comunidad internacional a un costo más accesible", afirmó Haddock en el comunicado.

"Al mismo tiempo, ofreceremos apoyo económico a nuestros estudiantes internacionales, que no pueden beneficiarse de muchas ayudas federales y estatales disponibles", agregó.

Según dijo Haddock, actualmente, cerca de un 80% de los estudiantes locales de la institución sufraga el costo de matrícula con becas y ayudas económicas federales, estatales e institucionales.

Haddock añadió que como parte del proceso de transformación en la UPR, identificando áreas de oportunidad e innovación para promover a la institución más competitiva a nivel global, fortalecerán programas académicos y de investigación para aumentar el reclutamiento de estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico.

El presidente indicó que esto redundará en la contratación de profesores.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, José Perdomo, mencionó que los estudiantes no residentes que cursaban programas graduados, pagaban el doble por el costo de crédito en comparación con los estudiantes residentes y los estudiantes internacionales pagaban el triple.

En esta misma línea, Perdomo explicó que el estudiante no residente a nivel graduado, tendrá una reducción en el costo del crédito de alrededor de 49% en ahorros, mientras para el estudiante internacional sería de 66% aproximadamente, dependiendo del programa de estudios y otros factores.

A nivel subgraduado, el estudiante no residente tendrá una reducción de 30% y el internacional cerca de 45%.

Perdomo destacó además, que como parte de las iniciativas para reclutar estudiantes internacionales y no residentes en la isla, se han establecido nuevos acuerdos colaborativos y ferias de reclutamiento en el exterior.

Por ello, dijo que como parte de las iniciativas para ampliar la visibilidad internacional de la UPR y aumentar el reclutamiento de estudiantes, la administración logró nuevos acuerdos con organizaciones internacionales y países, como Brasil y Colombia.

Luego de evaluar los resultados por un periodo de dos años, la Oficina del Presidente deberá presentar una revisión de esta política.