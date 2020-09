Denuncian privatización canal televisión del Gobierno y no garantiza empleos

San Juan, 27 sep (EFE News).- El representante popular Luis Vega Ramos denunció este domingo que un proyecto senatorial propone privatizar la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) -canal del Gobierno- a una entidad sin fines de lucro y que no garantiza el empleo de aproximadamente 120 trabajadores.

El Proyecto del Senado 1640, que también tiene un contraparte en la Cámara baja, ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a crear una identidad sin fines de lucro que llevará el nombre de "La Corporación para la Difusión Pública", según se detalló en un comunicado de prensa.

Esa nueva empresa contará con autonomía fiscal y operacional, y autoriza la transferencia de todos los activos de WIPR a la "Corporación", se agregó en el texto.

La medida, igualmente, presuntamente privatiza a WIPR, permite vender, alquilar, gravar, enajenar o disponer de cualquier otra forma de los activos que conforme a esta Ley venga en titularidad, sujeto a cualquier autorización requerida por la Comisión Federal de Comunicaciones.

De igual manera, cede las licencias, antenas, edificios y toda propiedad a la entidad creada sin remuneración alguna al Estado.

Igualmente, se estima que se le estaría cediendo a la entidad creada entre 15 y 20 millones en activos de WIPR, y únicamente protege la titularidad del pueblo de Puerto Rico del Archivo Histórico.

Vega Ramos, a su vez, indicó que en medio del proceso de primarias en agosto pasado, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijeron que rechazaban la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de vender a WIPR y que se la traspasarían, junto con sus 15 o 20 millones de activos, a una entidad sin fines de lucro.

"Lo que no dijeron es que esa corporación sin fines de lucro a la que se va a dar toda esa propiedad aún no se creado. No existe. Y la va a crear el propio gobierno. La gobernadora y el director de AAFAF van a nombrar toda su junta de directores y entonces le traspasan todas las propiedades de WIPR", alegó el legislador.

El Proyecto del Senado 1640 fue presentado por la gobernadora el 18 de junio pasado a finales de la última sesión ordinaria para aprobación inmediata y referido a la Comisión de Gobierno del Senado.

Sin embargo, no fue aprobado en la última sesión ordinaria y la gobernadora lo incluyó en la corriente sesión extraordinaria.

El proyecto otorga a AAFAF la potestad de incorporar la entidad sin fines de lucro con cinco miembros a la Junta de Directores quienes serán unilateralmente nombrados por la Gobernadora.

La Junta de Directores a su vez, tendrá la potestad de nombrar seis miembros a pertenecer al comité asesor.

El proyecto legislativo enmienda también, la "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública", creando un fondo especial de 800.000 dólares para la entidad.

El proyecto, asimismo, enfatiza que los empleados de WIPR que no sean reclutados por la nueva entidad, serán reubicados o transferidos a otras entidades del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

Sin embargo, los empleados de WIPR que no sean reclutados o que no acepten una oferta de empleo en la entidad creada, no serán despedidos ni perderán beneficios como consecuencia de la aprobación de esta ley.