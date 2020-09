Critican a candidatos por su postura sobre la comunidad LGBTTIQ

San Juan, 28 sep (EFE News).- El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, criticó este lunes a los candidatos Charlie Delgado y Pedro Pierluisi tras "reafirmarse, anoche en un debate, como enemigos de la equidad, las mujeres y la gente LGBTTIQ+".

"Fue insólito ver como por un lado Charlie Delgado hablaba de 'tolerancia' y 'estilos de vida' mientras Pedro Pierluisi hablaba de 'la vida que escogiste vivir' y "que 'quisiste pasar por eso' refiriéndose al discrimen que sufre un hombre trans por su identidad de género", dijo Serrano en un comunicado.

"Da vergüenza ver al candidato popular y al penepé haciendo el ridículo en unos temas en el que literalmente se le va la vida a la gente LGBTTIQ+ y a las mujeres", aseveró Serrano.

"Como si fuera poco, el portavoz de Puerto Rico Para Tod@s denunció como Charlie Delgado se destapó como el enemigo de la equidad que ha sido siempre al pronunciarse contundentemente en contra de la perspectiva de género aunque luego intentara retractarse", remarcó.

"Una persona que abrió la puerta a considerar las terapias de conversión, que no defiende los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que no cree que los estudiantes trans deben tener los derechos de vestir e ir al baño según su identidad de género y que, para colmo, se expresa en contra de la perspectiva de género no tiene cabida en Fortaleza. Que Charlie Delgado no se vista que no va" condenó Serrano.

Por último, el activista denunció como "Pierluisi descaradamente le echó la culpa a un hombre trans por el discrimen que sufre".

"El mismo que firmó un acuerdo con los grupos fundamentalistas para quitarnos derechos. El mismo que no cree en la igualdad matrimonial. El mismo que utiliza el tema LGBTTIQ+ con fines politiqueros. Que Pedro Pierluisi tampoco se vista que no va", subrayó.

"Ya basta de paños tibios o de ambivalencias. Uno está con la equidad o no lo está. No necesitamos otro Proyecto Dignidad, lo que necesitamos es verdadera dignidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas LGBTTIQ+. Punto final. No más PNP, no más PPD. Se acabó el abuso", concluyó Serrano.