Responsable boxeo dice repetirá en cargo pese a denuncias falta transparencia

San Juan, 29 sep (EFE News).- El presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB), José Laureano, aseguró este martes a Efe que revalidará en su puesto por los próximos 4 años ante su contrincante Jay Rivera, quien afirma que hay falta de transparencia en el proceso de votación y un desprecio hacia resultados del pugilismo aficionado.

Las elecciones para escoger a la nueva Junta de Directores de la FPB, que incluyen al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cinco vocales, se llevarán a cabo el 15 de noviembre y aproximadamente 120 votantes participarán del proceso, dijo Laureano a Efe.

En el grupo de electores hay entrenadores, jueces, árbitros y personal médico, todos aficionados, mencionó Laureano.

El 8 de noviembre, el también entrenador, cumplirá cuatro años como líder del organismo deportivo, y se mostró convencido de que repetirá en dicho puesto.

"Definitivamente voy a repetir. Estoy en esta posición por mis méritos como entrenador de la federación. La matrícula es la que me ha dicho que continúe para seguir con el proyecto, pues no hemos culminado en lo que vamos a hacer. La matrícula me va a respaldar", afirmó Laureano.

"Estamos en un proceso de elecciones, y voy a permitir a que el comité decida los candidatos elegibles y respetaré todos los procedimientos que han sido bastante transparentes y claro", enfatizó.

Rivera, no obstante, alegó en un comunicado de prensa presuntas irregularidades del proceso electoral que ha conducido algunos funcionarios de la FPB hasta este momento, así como su crítica ante "la degradación de resultados" de los púgiles aficionados boricuas han tenido en los pasados cuatro años.

Según mencionó Rivera, la falta de carteleras "y de menos calidad" han privado del "desarrollo de talento, menos logros y menos medallas en torneos internacionales".

"Todo estos asuntos están conectados, no podemos alcanzar más, haciendo menos. Estos son asuntos serios que la administración de la FPB por décadas recientes no ha podido resolver", indicó.

Ante ello, Laureano dijo que "el decir que el boxeo no tiene resultado es una falta de respeto para los boxeadores y entrenadores".

"Desde que estoy aquí, el trabajo se ha hecho, se ha visto y el resultado se ha plasmado", indicó Laureano, al tiempo en que mencionó que pese a las situaciones que han afectado a Puerto Rico, entre ellas, los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, la demostración de los púgiles ha sido "brutal y genial".

"Pienso que la labor se ha hecho ante las limitaciones del país, hay que darle el mérito a esos atletas y entrenadores que se han sacrificado con ese proceso, de manera dignamente y con logros", abundó.

Rivera, a su vez, alegó que "por décadas", la FPB ha utilizado métodos de intimidación para así mantener control sobre los que se oponen justificadamente a su agenda.

Por ello, este insinuó que el organismo "FPB ha dado trato especial y beneficio a aquellos que estén alineados con sus intereses, asegurando su silencio y lealtad, en contra del beneficio del colectivo".

Rivera también criticó a la FPB por fallar en retener boxeadores en el equipo nacional para competencias internacionales y su desarrollo debido a la falta de fondos, lo que provoca que los púgiles brinquen al profesionalismo.

En esta misma línea, dijo que la falta de incentivos también ha impactado otras áreas del boxeo aficionado, como la falta de compensación adecuada a los técnicos de eventos, los jueces y árbitros.

Según Rivera, en otras islas del Caribe, los jueces y árbitros obtienen un promedio de 100 dólares por cartelera, comparado con los 25 dólares en Puerto Rico.

Rivera, por otra parte, mencionó que por ser la FPB una organización sin fines de lucro, tiene la obligación y la responsabilidad dentro de sus protocolos parlamentarios de proveer un reporte de estatus financiero mensual sobre el manejo de sus fondos para ser discutidas y aprobadas en cada reunión antes de proceder con otros asuntos.

"Sin embargo, este proceso ha sido completamente eliminado de las reuniones de la FPB con toda la premeditación de mantener oculta dicha información y formalidad", expresó.