Aníbal José Torres denuncia el ausentismo de Jenniffer González

San Juan, 4 oct (EFE News).- El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres denunció este domingo que la comisionada residente, Jenniffer González, se ausentó o no participó de las votaciones a las que tenía derecho en 95 ocasiones en un periodo de 15 meses.

Torres, a través de un comunicado, dijo que esto situó a González en la quinta posición de ausentismo entre todos los miembros de la Cámara de Representantes federal y la hispana con el mayor número de ausencias al momento de la votación en las comisiones en pleno.

"Tanto que se la pasa criticando y lamentándose que no tiene derecho al voto en el Congreso y ahora resulta que, cuando se le permite votar en las comisiones en pleno, decide ausentarse o no participar en 95 ocasiones en solo 15 meses", destacó el miembro del PPD.

"Con ese récord, Jenniffer Gonzalez obtiene la bochornosa distinción de ser la quinta representante de todos los miembros del Congreso en ausentarse y la hispana con el mayor número de ausencias a la hora de emitir sus votos en la consideración de medidas", expresó el senador.

"Ya no basta con que la inacción y dejadez nos hizo perder 1.000 millones de dólares de Medicaid. No basta con la ofensa de irse de viaje turístico por 38 países fuera de los Estados Unidos en seis continentes distintos, sino que ahora tampoco vota cuando la autorizan a hacerlo y aun estando en el Congreso, no se presenta ni emite sus votos. Es hora de un cambio en Washington con un comisionado a tiempo completo y no una turista pagada con fondos públicos", reiteró.

El comunicado recuerda que desde el 1993, el Congreso de los Estados Unidos le permite al comisionado residente de Puerto Rico y a los delegados de los territorios y posesiones de los Estados Unidos votar en el Comité en Pleno.

"La oportunidad de participar y votar en esos procesos es una forma muy efectiva de insertarse y persuadir a los demás miembros a escuchar argumentos o formas de votar", indicó Torres.

Según los datos oficiales, en un periodo de 15 meses la comisionada residente tuvo la oportunidad de votar en 316 ocasiones, habiéndose ausentado al momento de la votación o no ejerciendo su voto en 95 ocasiones.

En el año 2019, Jenniffer González tuvo la oportunidad de votar en 291 ocasiones, pero optó por no hacerlo en 90 ocasiones, para un 31 % de ausencias en votaciones, según el comunicado.

El mismo patrón continuó en los primeros meses del año 2020, porque de un total de 25 votaciones elegibles -entre enero y marzo-, la comisionada optó por no votar o no estar presente en el 20 % de las ocasiones.

"Las innumerables vergüenzas que nos ha hecho pasar el PNP ante el gobierno federal parecen ser interminables. Ahora también se extienden al Congreso federal. Los que decían que no había fondos por ser un ELA, ahora dicen que hay dinero de sobra y los que se quejaban de que no podían votar como el resto de los congresistas, ahora no aparecen cuando se les otorga ese beneficio. Evidentemente, la incapacidad y negligencia de este gobierno no tiene límites", concluyó.