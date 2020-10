Alcalde Mayagüez apoya que su ciudad organice Juegos Centroamericanos de 2022

San Juan, 5 oct (EFE News).- El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, anunció este lunes su apoyo a la solicitud de que su municipio organice los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, tal y como lo hizo para la edición de 2010.

"A mí no me tienen que convencer, yo soy deportista y reconozco del deporte no solo su efecto transformador del ser humano, sino ya reconocida como herramienta en el desarrollo económico", dijo Rodríguez en un comunicado de prensa.

"De modo que después de Mayagüez 2010 y sus aportaciones a la economía, este nuevo escenario es real y tiene mi total apoyo y respaldo", afirmó el alcalde popular.

De igual manera, el líder municipal agradeció al candidato popular a la gobernación, Charlie Delgado, su respaldo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2022, y sobre todo su compromiso, también expresado, para la culminación del Centro de Trauma del Oeste.

Al momento, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 no tienen sede, debido a la dimisión de Panamá de organizar la competencia.

Ante ello, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, anunció en agosto pasado su apoyo a la Fundación Mayagüez 2010 para auscultar la posibilidad de que la isla celebre dicho evento deportivo.

Según explicó Rosario en aquel entonces, la Fundación Mayagüez 2010 envió una carta el 27 de julio pasado poniéndose a disposición del organismo deportivo "para hacer una evaluación seria y serena de las posibilidades reales, tanto deportivas como económicas, de una posible solicitud de sede estas Justas Deportivas".

En los cuerpos dirigentes del COPUR, su Comité Ejecutivo y el Pleno, la petición recibió el respaldo unánime a la Fundación Mayagüez 2010, presidida por el empresario puertorriqueño Felipe Pérez, responsable de haber organizado los JCC de hace una década en el municipio del oeste de la isla.

"Queremos realmente auscultar. Queremos darle la oportunidad a la Fundación Mayagüez 2010 para que ausculte, como bien dice Felipe, de manera seria y serena las posibilidades que tenemos de poder pedir la sede", afirmó Rosario, presidenta también de la Comisión de Nuevas Sedes de la Organización Deportiva Centroamericana y Del Caribe.

Otros países que han mostrado interés en organizar los juegos son México, Guatemala, El Salvador y Colombia.

Rosario mencionó que no es la primera vez en la historia que se rescatan unos Juegos de esta magnitud teniendo a Cuba en 1982 y México 1954 como países que adoptaron el festival luego de que las sedes asignadas declinaran de sus responsabilidades.