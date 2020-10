Secretario Salud cree palabras Trump sobre la COVID-19 mandan mensaje erróneo

San Juan, 6 oct (EFE News).- El secretario de Salud, Lorenzo González, ha opinado este martes que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que no hay que tenerle miedo a la COVID-19 pueden enviar un mensaje equivocado y subrayó el hecho de que el mandatario ha sido un "privilegiado" en el tratamiento recibido para atajar el virus.

En declaraciones a la emisora WKAQ-580, González reiteró que el presidente ha experimentado una mejoría en la enfermedad, por la que han fallecido en EE.UU. alrededor de 210.000 personas, por un tratamiento del que la mayoría de enfermos no dispone.

"Él tiene muchos más accesos que el resto de la población en general", añadió.

"Puedo tener respeto y deferencia a las posturas del presidente, como siempre lo he tenido para cualquier dignatario, pero sí en el contexto de que él tuvo a una gran cantidad de recursos que la población en general no tiene. Sería irresponsable decir que no le tengan miedo", subrayó.

"Es un mensaje que puede dar la impresión de bajar la guardia, pero en este momento claro que hay que tenerle miedo (al COVID-19), especialmente la población de más riesgo y recordando que el presidente tiene una situación privilegiada, donde recibió un tratamiento diferente", dijo.

"Sí hay que tenerle miedo (al COVID-19) porque la gente sigue muriendo en Puerto Rico. Obviamente, en septiembre fue bien difícil para Puerto Rico en el rango de siete muertes por día", advirtió.

"Me siento muy bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas", escribió, entre otros mensajes, Trump ayer en twitter antes de salir del hospital donde estaba ingresado desde el viernes.

En Puerto Rico han fallecido hasta el momento 696 personas.