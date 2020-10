Logra $122 mil millones federales

Por Griselle Vázquez Sevilla

gvsevilla@gmail.com

ZONA NORTE — Incansable en su lucha por más y mejores beneficios para la Isla, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, expresa satisfacción plena por su trabajo en el Congreso federal.

Esto, a pesar de ejercer dicha misión en Washington, D.C., durante un cuatrienio bastante dificil debido a los fenómenos naturales y abruptos cambios en la politica en la Isla.

“Me enfoqué en las áreas que necesitaban atención y conociendo que los puertorriqueños no tenemos voto en el Congreso, busqué el respaldo tanto de democratas como de republicanos. Por eso, toda mi legislación es bipartita; eso, me ha ayudado mucho,” subraya González en entrevista exclusiva con El Expresso esta semana.

Incluso, la Universidad de Georgetown la ha identificado como la congresista número nueve en trabajos bipartitas apoyados en el Congreso.

Esto es “algo que nunca había pasado,” comenta la comisionada quien durante este término ha conseguido más de $122 mil millones en asignaciones para proyectos de obra e infraestructura, “cantidad récord para un comisionado residente,” sostiene.

De revalidar el próximo 3 de noviembre asegura que continuará dedicada a la lucha por la igualdad para la Isla en cuanto fondos y ayudas destinadas a la salud y el desarrollo económico, seguridad y turismo, entre otros programas.

“He podido lograr todo esto porque he aunado esfuerzos entre republicanos y demócratas y me he propuesto unas cosas: los alcaldes me dicen lo que necesitan y lo consigo,” destacó.

En su trabajo como comisionada, sostiene, se ha caracterizado por trabajar fuera de líneas partidistas. “Mi trabajo habla por mí…, porque una vez gano la elección soy la comisionada residente para todos los puertorriqueños y trabajo con todos los que salgan (electos)”.

Gonzalez Colón considera que, junto al excomisionado Pedro Pierluisi —ahora candidato a gobernador— haría excelente equipo para que las ayudas se brinden con fluidez.

“Necesito a Pedro Pierluisi de gobernador; necesito que haya una persona que conozca cómo operan las agencias federales, que conozca la celeridad con la que este dinero se aprueba en el Congreso y qué se necesita para que se asigne rápidamente. Por eso, ambos hacemos un muy buen equipo,” destacó.

Considera que para su próximo término la papeleta del Sí será “una buena herramienta de trabajo para conseguir más recursos y legislación para Puerto Rico.”

OBRAS EN ZONA NORTE

En su récord de trabajo la comisionada residente ha conseguido la probación de $2,500 millones para obras permanentes del Cuerpo de Ingenieros.

Esta obra, añade, impactará áreas afectadas por inundaciones y el restablecimiento de proyectos de control de inundaciones, entre los que se destacan las canalizaciones de zonas de los ríos La Plata —que beneficia a Toa Alta, Toa Baja y Dorado— por $500 millones, y el río Grande de Arecibo, con $174 millones.

“Este dinero evita la pérdida de vidas, porque hubo casos de inundaciones durante los huracanes que provocaron pérdidas de vidas y millones de dólares que se pierden en propiedades tanto residenciales como comerciales. Cada vez que ocurre una inundación o huracanes y salen los ríos de sus cauces se inundan provocando enorme impacto económico en nuestra economía. Por lo que ese dinero viene a resolver eso”, dijo Gonzalez Colón, quien en este renglón igualmente ha logrado impactar zonas circundantes a los ríos como el Grande de Manatí y el río Bayamón.

En torno al cambio climático, agrega, Gonzalez Colón logró una asignación para un estudio de erosión costera, además del impacto de las corrientes marinas y de los huracanes en nuestros corales en todo Puerto Rico. Dicho proyecto se adjudicó a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.

En Bayamón, recordó, es otro ejemplo de este esfuerzo porque se lograron $12 millones en fondos CBDG por HUD; se consiguieron cámaras de seguridad para la policía por $58 mil; $3.4 millones para servicios de salud federal; $28 mil para asistencia familiar; $3 millones adicionales de fondos CDBG y HOME; $3 millones de asistencia pública; $14 millones para programa de Head Start y $18 millones por FEMA en el 2018, entre otras asignaciones federales.

“Ahora, el alcalde va pagar las hipotecas de quienes las tienen atrasadas con un programa nuevo mediante fondos CDBG”, indicó González.

AGRICULTURA Y CARRETERAS

Otro aspecto en que ha ayudado a la zona Norte es en la agricultura. Se aprobaron $2 millones para reembolso de costos de transportación para agricultores y ganaderos en zonas desventajadas económicamemte.

Además, acceso a casi $2,300 millones bajo el programa de indemnización por incendios forestales y huracanes. “Y gracias a los fondos aprobados por el Congreso miles de puertorriqueños han podido beneficiarse para proteger las cosechas,” subraya.

Tambien ha conseguido acceso a fondos por coronavirus. Para los pescadores logró la asignación de $12.4 millones por los daños del huracan María y $1 millón a causa de la actual pademia, explicó.

En su incansable jornada en Washington, ha logrado asignaciones de $1,600 millones para carreteras y puentes; otros $76 millones para la reconstrucción de redes de comunicaciones y $700 millones adicionales para el establecimiento de la Red 5G; el reintegro del arbitrio del ron, lo que representan otros $900 millones para Puerto Rico e Isla Virgenes y las zonas de oportunidad que incluye a los municipios de la zona Norte, permitiendo la creación de nuevas empresas.