El PNP le da 5 días a Delgado para que provea información o irá tribunales

El PNP anuncia inicio de la campaña Estadidad Sí sobre igualdad de boricuas

San Juan, 13 oct (EFE News).- El secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Noe Marcano, junto al director de Misión Estadista, José Aponte, y el coordinador Estatal para el Plebiscito, William Villafañe, anunciaron este martes el inicio de la campaña Estadidad Sí que lleva el mensaje sobre la importancia de la igualdad plena para los puertorriqueños.

En un comunicado conjunto señalaron que como parte de la campaña institucional de la colectividad se transmitirán mensajes e información educativa con el propósito de orientar y educar a los electores para que escojan el Sí en la papeleta del plebiscito el próximo 3 de noviembre.

Además, anunciaron la Ruta de la Igualdad, un recorrido por todos los municipios de la isla en once días.

ASPIRAN A SER CIUDADANOS DE PRIMERA

"Nosotros aspiramos a ser ciudadanos de primera. No podemos ser los últimos cuando reparten y los primeros cuando recortan. Tenemos que enviar un mensaje claro y contundente a los Estados Unidos de que queremos la igualdad plena y de que podamos disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que el resto de los ciudadanos de la nación americana", subrayó Marcano.

"Ese será el mensaje que transmitiremos en esta campaña Estadidad Sí. Tendremos presencia en los medios tradicionales y, mucho más importante, estaremos llevando el mensaje de pueblo en pueblo en la Ruta de la Igualdad que comenzará este viernes", anunció el Secretario del PNP.

Según dio a conocer José Aponte, las rutas comenzarán desde las 8 a.m. hasta las 5:00 de la tarde, desde el viernes 16 de octubre hasta el martes 27 de octubre.

En el recorrido, que inicia el viernes, visitarán los municipios de la región noreste.

Con La ruta 2 visitarán los municipios en el sureste y la ruta 3 llegará a los municipios en el centro de la isla.

Los municipios en la región sur serán parte de las rutas 4 y 5, mientras que las rutas 6 y 7 recorrerán los municipios del oeste de Puerto Rico.

VARIAS RUTAS

El norte de la isla será parte las rutas 8 y 9, mientras que la penúltima ruta recorrerá los municipios en el norte y parte de la zona metropolitana.

La Ruta de la Igualdad finalizará el 27 de octubre en el municipio de San Juan.

Por su parte, el coordinador estatal para el Plebiscito, William Villafañe, aseguró que, "por primera vez, el pueblo puertorriqueño tendrá la oportunidad de votar como lo hicieron el resto de los territorios que fueron admitidos a la federación americana".

"La estadidad no es una mera ideología política, es el camino de la igualdad y justicia para los tres millones de ciudadanos americanos que somos discriminados a diario por un gobierno que no elegimos", dijo Villafañe.

Reiteró su compromiso con la lucha constante para alcanzar la igualdad plena para los puertorriqueños.

"Desde muy temprana edad he sido servidor público y me he caracterizado por abogar por la anexión de Puerto Rico como estado. Esta condición colonial de más de 500 años va en picada y ya ha llegado el momento de subir otro gran peldaño rumbo a la igualdad", subrayó.

Marcano informó que, este próximo sábado, 17 de octubre, estarán celebrando el Radio Maratón de la Igualdad desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en la sede del Partido en la avenida Kennedy.