Estudian el efecto de medicamentos para la presión arterial en la covid

San Juan, 15 oct (EFE News).- El médico Pablo Altieri, profesor del Centro Cardiovascular de Puerto Rico del Caribe del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), estudia el efecto de medicamentos para la presión arterial y cardiovasculares como posibles alternativas para el tratamiento de la covid.

Altieri, a través de un comunicado divulgado este jueves, explicó que su estudio está enfocado en la utilización de medicamentos que tratan problemas de presión arterial y cardiovasculares.

"Medicamentos conocidos como Losartan y Enalapril, los cuales se utilizan comúnmente para tratar problemas de presión arterial y otros diversos problemas cardiovasculares que pueden ser mortales, en la actualidad están siendo aplicados como tratamiento para el coronavirus, especialmente en cuidados intensivos", indicó Altieri.

Dijo que doctor Nelson Escobales, director del Departamento de Fisiología, y la doctora María Crespo, ambos del RCM, son algunos de los clínicos que se han unido a esta práctica.

De acuerdo con el Altieri, "esta droga se aloja en los receptores de las células humanas y evitan la penetración a estas y en las espinas del virus, produciendo un bloqueo. Las drogas están relacionadas con estos receptores".

"El Losartan se aloja en los receptores de las células inhibiendo la entrada del virus en la célula. En mi práctica no he visto pacientes que estén usando Losartan y hayan adquirido la enfermedad en grado severo. Por tal razón, puede ser que veamos más pacientes jóvenes adquiriendo el virus. No están usando Losartan porque son muy jóvenes para ser hipertensos y su uso no es indicado", sostuvo.

El investigador señaló que es necesario buscar más datos al respecto en la base de datos del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

De su lado, Agustín Rodríguez, decano de la Escuela de Medicina, destacó que Altieri ha sido líder en la investigación de la fisiología y farmacología cardiovascular por muchos años contribuyendo significativamente a la formación de líderes en la investigación translacional.

"Estaremos atentos a la aportación del doctor Altieri y su grupo, en los hallazgos que logren aportar al tratamiento de esta terrible enfermedad, que nos mantiene rehenes en nuestros propios hogares, y que ha dislocado las rutinas sociales, profesionales y familiares", concluyó Rodríguez.