El PNP intensifica la campaña por el "sí" a días de las elecciones

San Juan, 26 oct (EFE News).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, junto a liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo al candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, recorrieron múltiples municipios de la isla para promover la participación en las elecciones generales y el voto por el "sí" en la consulta de estatus.

En un comunicado divulgado este lunes se informó de que Méndez visitó los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba y Naguabo, entre otros, con una caravana que cumplía con todas las medidas seguridad y salud.

"Esta es una de las elecciones más importantes en nuestra historia y necesitamos que todos los ciudadanos ejerzan su derecho y salgan a votar el próximo 3 de noviembre. Las democracias se nutren de la participación en sus procesos electorales y Puerto Rico necesita una robusta participación de sus electores. El mensaje es claro y contundente: tenemos que salir a votar", dijo Méndez.

Entre los líderes del PNP que participaron del recorrido, el cual se extendió por más de ocho horas se encontraban el alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal Meléndez; el candidato a alcalde por Luquillo, Luis Rodríguez Díaz; la candidata a la alcaldía de Río Grande, Mayra Pérez, y la candidata al Senado por el Distrito de Carolina, Marissa Jiménez, entre otros.

"Este próximo 3 de noviembre la decisión es clara, el PNP es el único instrumento que tiene nuestro pueblo para alcanzar sus más altas aspiraciones. Nosotros no le vamos a subir las contribuciones al pueblo, no vamos a subir los servicios de electricidad y no vamos a parar hasta que Puerto Rico logre la igualdad completa con los demás estados de la unión, igualdad que solo se logra a través de la estadidad. La diferencia es clara, nosotros creemos en Puerto Rico y su potencial", agregó Méndez.

"Por las pasadas semanas hemos estado visitando los distintos municipios de Puerto Rico impulsando el voto por el 'sí' en la pregunta sobre la estadidad. Ese es el voto más importante que tenemos ante nosotros porque en el Congreso, en la Casa Blanca y en el resto de nuestra nación estarán bien pendientes, como nunca antes en la historia, al resultado de esa consulta", destacó.

"Por eso necesitamos un rotundo 'sí' a la estadidad. Ese es el llamado que hemos estado haciendo por estas semanas y el que continuaremos haciendo hasta el día de las elecciones", finalizó diciendo el presidente cameral.